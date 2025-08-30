Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ преизпълни целта, заложена към края на 2025 г., съобщиха на сайта на програмата

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ преизпълни целта, заложена към края на 2025 г., и успя да сертифицира над 466,8 млн. лв. финансиране от Европейския съюз, при очаквано деклариране и одобряване на разходи в размер на над 414 млн. лв. финансиране от ЕС. По този начин целта за 2025 г. е изпълнена на 112,80%. Това съобщиха на сайта на програмата.

"Грижа в дома" беше първата мярка, обявена по Програма „Развитие на човешките ресурси“. С нея беше осигурена непрекъсваемост на мобилните интегрирани здравно-социални услуги, които възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания получаваха в домовете си. Общо 229 от 265 общини в цялата страна създадоха екипи, които посещаваха уязвимите хора в домовете им, помагаха им с домакинската работа, доставяха храна, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със средства на получаващия услугата, съдействаха за различни административни услуги. На хората в уязвимо положение беше осигурена психологическа подкрепа и се предоставяше информация за превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания. Подкрепата достигна до 46 742 възрастни и хора с увреждания. Общият бюджет на мярката „Грижа в дома“ достигна 273 млн. лв., като над 201,4 млн. лв. финансиране от ЕС вече са сертифицирани, се посочва в информацията.

"Младежка заетост +" дава шанс на младите хора до 29-годишна възраст да натрупат първоначален професионален опит, да добият увереност и да намерят първото си работно място. Три ключови дейности помагат за постигането на тази цел – стажуване, обучение по време на работа и подкрепена заетост. Бюджетът на проект „Младежка заетост +“ е в размер на 238 млн. лв. До момента са сертифицирани разходи в размер над 37,4 млн. лв. финансиране от ЕС.

Третата мярка от стратегическо значение е "Започвам работа - Компонент 3 "Заетост", която също се изпълнява от Агенцията по заетостта, посочват на сайта на Програма „Развитие на човешките ресурси“ . С нея са създадени възможности безработни и неактивни хора да бъдат включени в субсидирана заетост. За кандидатите в неравностойно положение субсидираната заетост е за период до 12 месеца, а за безработните и неактивните участници с трайни увреждания – до 24 месеца. До момента нова работа по проекта са започнали 6765 безработни и неактивни хора. Бюджетът на мярката „Започвам работа“ – Компонент 3 „Заетост“ е в размер на 397,5 млн. лв. Над 62,23 млн. лв. от тях са сертифицирани.