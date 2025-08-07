„Професия под лупа: Планински спасител“ ще бъде акцент в програмата на „Музейко“ тази събота

Ден, посветен на смелите герои, ще се състои на 9 август в „Музейко“. Темата ще бъде „Професия под лупа: Планински спасител“ и ще гостува доц. д-р инж. Борислав Александров – участник в шест антарктически експедиции и експерт по оцеляване, съобщават организаторите.

Заедно ще изследваме истинска планинска екипировка, ще чуем истории от първо лице и ще научим как се оцелява в природните условия, анонсират от екипа.

Денят ще продължи с „Наука с поука: Как се гасят пожари“, в която посетителите ще открият кои са основните стъпки при пожар, как действат различните методи за гасене и как да бъдат подготвени, за да се справят при извънредна ситуация. В програмата са включени и „Приказки с Музейко“, които ще пренесат децата в свят на вълшебни истории, в които науката и въображението вървят ръка за ръка. „Ще слушаме и учим за природата и животните, и ще мечтаем за Земята и Космос“, казват от екипа.

В забавната демонстрация „Как се храни листото?“ посетителите ще разберат повече за тайните на растенията – как „дишат“, как се хранят и защо слънцето им е толкова важно. В Отворената лаборатория ще разберат „Как работи слънцезащитният крем“ и ще създадат интересен експеримент, с който ще научат защо е важно и как да се предпазват от слънцето, особено в горещите летни дни.

В Планетариума ги очаква звездно приключение с „Вълшебните съзвездия“. „Ще поемем на пътуване през времето и пространството, пълно с легенди, митове и красиви небесни истории – на български и английски език“, казват още от „Музейко“.

