Временно е затруднено движението по пътя Добрич – Силистра поради катастрофа

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова (архив)
с. Карапелит,  
30.08.2025 10:23
Катастрофа затруднява движението по пътя Добрич – Силистра в района на село Карапелит, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР.

По първоначални данни петима души са пострадали при инцидента, като в него са участвали три микробуса и лека кола.

Екипите на полицията са все още на мястото на произшествието, където се извършват огледи.

Сутринта в района е имало много гъста мъгла. 

Вчера движението по пътя също беше затруднено поради пътнотранспортно произшествие между мотоциклет и лек автомобил в района на село Коларци. 

 

Към 11:21 на 30.08.2025 Новините от днес

