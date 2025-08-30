Валенсия записа първа победа за сезона в Ла Лига

Подробно търсене

Мирослав Димитров
AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
30.08.2025 09:09
 (БТА)

Валенсия победи Хетафе с 3:0 в мач от 3-ия кръг на испанското футболно първенство. На стадион „Местая“ защитникът Муктар Диакаби откри резултата в 30-ата минута. Веднага след почивката Арно Данджума удвои преднината на домакините, а в добавеното време Уго Дуро оформи крайното 3:0. 

Валенсия записа първа победа за сезона и с 4 точки е на 8-мо място в класирането. Хетафе е на 5-то място с 6 точки. 

В друга среща от кръга Елче надигра Леванте с 2:0 с голове на Мир и Мендоса след почивката. 

Срещи от третия кръг на Ла Лига: 

Валенсия - Хетафе 3:0
Елче - Леванте 2:0 

Днес играят:
Алавес - Атлетико Мадрид 
Овиедо - Сосиедад
Жирона - Севиля
Реал Мадрид - Майорка 

В неделя:
Селта - Виляреал
Бетис - Атлетик Билбао 
Еспаньол - Осасуна
Райо Валекано - Барселона

/МД/

