Валенсия записа първа победа за сезона в Ла Лига
Валенсия победи Хетафе с 3:0 в мач от 3-ия кръг на испанското футболно първенство. На стадион „Местая“ защитникът Муктар Диакаби откри резултата в 30-ата минута. Веднага след почивката Арно Данджума удвои преднината на домакините, а в добавеното време Уго Дуро оформи крайното 3:0.
Валенсия записа първа победа за сезона и с 4 точки е на 8-мо място в класирането. Хетафе е на 5-то място с 6 точки.
В друга среща от кръга Елче надигра Леванте с 2:0 с голове на Мир и Мендоса след почивката.
Срещи от третия кръг на Ла Лига:
Валенсия - Хетафе 3:0
Елче - Леванте 2:0
Днес играят:
Алавес - Атлетико Мадрид
Овиедо - Сосиедад
Жирона - Севиля
Реал Мадрид - Майорка
В неделя:
Селта - Виляреал
Бетис - Атлетик Билбао
Еспаньол - Осасуна
Райо Валекано - Барселона
/МД/
