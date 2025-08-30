Валенсия записа първа победа за сезона в Ла Лига

Валенсия победи Хетафе с 3:0 в мач от 3-ия кръг на испанското футболно първенство. На стадион „Местая“ защитникът Муктар Диакаби откри резултата в 30-ата минута. Веднага след почивката Арно Данджума удвои преднината на домакините, а в добавеното време Уго Дуро оформи крайното 3:0.

Валенсия записа първа победа за сезона и с 4 точки е на 8-мо място в класирането. Хетафе е на 5-то място с 6 точки.

В друга среща от кръга Елче надигра Леванте с 2:0 с голове на Мир и Мендоса след почивката.

Срещи от третия кръг на Ла Лига:

Валенсия - Хетафе 3:0

Елче - Леванте 2:0

Днес играят:

Алавес - Атлетико Мадрид

Овиедо - Сосиедад

Жирона - Севиля

Реал Мадрид - Майорка

В неделя:

Селта - Виляреал

Бетис - Атлетик Билбао

Еспаньол - Осасуна

Райо Валекано - Барселона