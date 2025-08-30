Подробно търсене

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард представи дизайна на българските евромонети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента

Спас Стамболски
Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард представи дизайна на българските евромонети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента
Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард представи дизайна на българските евромонети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента
БТА, На българската национална страна на евромонетите ще бъдат Мадарският конник - на евромонетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента, Св. Иван Рилски - от 1 евро и Паисий Хилендарски - от 2 евро, реши днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ).Инфографика: БТА (ПБ)
Франкфурт на Майн,  
30.08.2025 09:08
 (БТА)

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард публикува в социалната мрежа "Фейсбук" третата си поред публикация, посветена на дизайна на българските евромонети.

"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Разгледайте за първи път дизайна на българските монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента", отбелязва Лагард.

Тя допълва, че макар че ще трябва да се изчака още малко, за да влязат тези монети в обращение, предварителният преглед дава възможност да се види красивата национална страна, избрана от Българската народна банка (БНБ).

"Дизайнът запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ", подчерта президентът на ЕЦБ.

Публикацията е трета поред – на 13 август Лагард представи българската евромонета от 1 евро, върху която е изобразен Св. Иван Рилски, а на 22 август тя показа дизайна на монетата от 2 евро, чиято национална страна е със Св. Паисий Хилендарски.


/СЛС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:49 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация