Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард приветства дизайна на българската евромонета с номинал 1 евро

Камелия Цветанова
Инфографика: БТА
София,  
13.08.2025 17:12
 (БТА)

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард приветства дизайна на българската монета от 1 евро в публикация в социалната мрежа "Фейсбук"

"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 1 евро", отбелязва Лагард в поста си. 

Президентът на ЕЦБ добавя, че дизайнът на монетата запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ.

"Макар че ще трябва да почакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, този предварителен преглед дава поглед към красивата национална страна, избрана от Българската народна банка (БНБ)", заявява Лагард. 

Какво е изобразено на българската национална страна на 1 евро?

На националната страна на българската монета от 1 евро ще бъде изобразен Св. Иван Рилски (ок. 876–946) – български духовен водач, живял като монах отшелник, чудотворец и небесен закрилник на българския народ, основател на Рилския манастир, както и надпис на кирилица вдясно  "БЪЛГАРИЯ". Вляво от изображението на светеца са разположени надпис на кирилица "ЕВРО" и годината на емисия.

/ЕС/

