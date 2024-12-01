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С тържествено шествие и празнична програма три училища в Петрич ще отбележат 90-годишнината от своето основаване

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
С тържествено шествие и празнична програма три училища в Петрич ще отбележат 90-годишнината от своето основаване
С тържествено шествие и празнична програма три училища в Петрич ще отбележат 90-годишнината от своето основаване
Ученици от Трето основно училище "Гоце Делчев". Снимка: кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Петрич,  
01.12.2024 11:49
 (БТА)

С тържествено шествие и празнична програма три училища в Петрич ще отбележат 90-годишнината от своето основаване. По повод празника Първо основно училище „Кочо Мавродиев“, Трето основно училище „Гоце Делчев“ и Професионална гимназия по икономика и туризъм „Професор доктор Асен Златаров“ подготвят съвместно тържествена програма.

Програмата ще започне утре в 11:00 часа с поднасяне на венци  и цветя пред паметника на народните будители.

След това от паметника на будителите започва празнично шествие, в което ще се включат възпитаници и преподаватели в училищата. Шествието ще продължи до читалище „Братя Миладинови – 1914“, където ще бъде представена тържествена програма, посветена на годишнината. 

/ХТ/

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