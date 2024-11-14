Сливенска митрополия организира празнична вечер за Деня на християнското семейство, съобщиха от канцеларията на митрополията.

На 18 ноември, понеделник, в общинската зала „Май“ ще бъде представена книгата на богослова д-р Стефка Кънчева - преподавател в Богословския факултет към Великотърновския университет (ВТУ) ,,Св.св Кирил и Методий'' - „Предобрази на Словото“, последвана от кратка лекция за семейството от гл. ас д- р Димитър Златев, преподавател в Богословския факултет към ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий''.

Входът е свободен, посочват от митрополията.

Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, който бе въдворен през тази година, за първи път ще посрещне в Сливенска епархия празника Въведение Богородично. През миналата 2023 г. в Деня на християнското семейство деца от начален курс получиха детско евангелие от покойния вече митрополит Йоаникий.