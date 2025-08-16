Близо стотина души взеха участие в състезания по планинско бягане в курортен комплекс Боровец

Близо стотина души взеха участие в състезания по планинско бягане в курортен Боровец. Те бяха организирани от Клуб за изкуство и спорт "Дунавска", каза пред БТА главният организатор Мая Малканова.

В надпреварите има къса дистанция за хора, които не са толкова подготвени. Трасето на "Ястребец Трейл Рън" е 16-километрово и е с 1000 метра денивелация. Другото състезание е за любителите на по-дългите състезания по планинско бягане. То е наречено "Мусала Екстрийм" и е 38 километра с 2200 м денивелация.

Трасетата преминават различни части на Рила планина, през връх Ястребец до самия връх Мусала.

Старт на състезанието дадоха кметът на община Самоков Ангел Джоргов и изпълнителите директори на "Бороспорт" АД и компанията "Самел-90" АД Георги Кочов и Петър Георгиев.