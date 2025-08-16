Катастрофа с два мотоциклета е станала на пътя Благоевград - Дупница при разклона за с. Слатино, движението е двупосочно в една лента

Движението по пътя Благоевград - Дупница, при разклона за с. Слатино в община Бобошево, се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От пътната агенция предупредиха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

При маневра на мотоциклет в него е катастрофирал друг, движещ се зад него, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил. И двата мотоциклета са пътували в посока Благоевград, като са били с по двама пътници. Всички четирима участници в произшествието са закарани за преглед в лечебно заведение. По първоначални данни няма сериозно пострадали, казаха още от полицията.