В Деня на християнското семейство деца от сливенско училище получиха детско евангелие от митрополит Йоаникий

В Деня на християнското семейство деца от начален курс получиха детско евангелие от Сливенския митрополит и читателска карта от библиотека "Зора", съобщиха от библиотеката.

В библиотека „Зора" днес гостуваха децата от Iв и IVа клас на Основно училище „Васил Левски”, както и сборна група деца от Средно училище „Пейо Яворов”.

Отец Йоан от църквата „Св. Преподобна Параскева – Петка Българска” , тазгодишният носител на наградата „Милосърдие“ на Община Сливен, изнесе беседа за празника. От името на Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Йоаникий всяко дете получи като подарък книга, а от библиотеката - читателска карта.

В Деня на християнското семейство Сливенската митрополия и читалище "Зора" организираха празничен концерт с участието на Смесен хор "Добри Чинтулов" с диригент Георгиос Филаделфевс, Школа по изкуствата "Мишо Тодоров", балетна школа "Адажио" и Детски театър "Зора".