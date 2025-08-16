Служители на "ОупънЕйАй" планират продажба на акции за 6 млрд. долара на "Софтбанк" и други инвеститори, твърдят Ройтерс и Блумбърг

Настоящи и бивши служители на "ОупънЕйАй" (OpenAI), производителя на "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT), обмислят продажба на акции на стойност близо 6 млрд. долара на инвеститори, сред които "Софтбанк груп" (SoftBank Group), "Драгънир Инвестмънт Груп" (Dragoneer Investment Group) и "Трайв Кепитъл" (Thrive Capital), съобщиха Ройтерс и Блумбърг, позовавайки се на източници.

Потенциалната сделка би оценила компанията на 500 млрд. долара спрямо сегашните около 300 млрд., което подчертава както бързия ръст на приходите и потребителите на "ОупънЕйАй", така и ожесточената конкуренция в сектора на изкуствения интелект за привличане на таланти. Ако бъде реализирана, оценката от половин трилион долара ще превърне "ОупънЕйАй" в най-високо оценявания стартъп в света, изпреварвайки "СпейсЕкс" (SpaceX) на Илон Мъск.

По данни на Блумбърг приходите на компанията се очаква да се утроят през 2025 г. до 12,7 млрд. долара, спрямо 3,7 млрд. долара година по-рано. В момента "ОупънЕйАй" има около 700 милиона седмично активни потребители на продуктите от серията "ЧатДжиПиТи" – значителен ръст спрямо около 400 милиона през февруари.

"Софтбанк груп", "Драгънир Инвестмънт Груп" и "Трайв Кепитъл" са вече сред инвеститорите в компанията, но засега не са отговорили на запитвания за коментар на медиите. Според източници преговорите са в ранен етап и размерът на сделката може да се промени.

Вторичната продажба на акции би допълнила участието на "Софтбанк" в ръководения първичен кръг на финансиране на "ОупънЕйАй" на стойност 40 млрд. долара. Компанията, подкрепяна от "Майкрософт" (Microsoft), е един от водещите играчи в бързоразвиващата се индустрия на изкуствения интелект.