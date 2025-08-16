Подробно търсене

Служители на "ОупънЕйАй" планират продажба на акции за 6 млрд. долара на "Софтбанк" и други инвеститори, твърдят Ройтерс и Блумбърг

Бойчо Попов
Служители на "ОупънЕйАй" планират продажба на акции за 6 млрд. долара на "Софтбанк" и други инвеститори, твърдят Ройтерс и Блумбърг
Служители на "ОупънЕйАй" планират продажба на акции за 6 млрд. долара на "Софтбанк" и други инвеститори, твърдят Ройтерс и Блумбърг
Снимка: AP/Richard Drew
Сан Франциско,  
16.08.2025 15:46
 (БТА)

Настоящи и бивши служители на "ОупънЕйАй" (OpenAI), производителя на "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT), обмислят продажба на акции на стойност близо 6 млрд. долара на инвеститори, сред които "Софтбанк груп" (SoftBank Group), "Драгънир Инвестмънт Груп" (Dragoneer Investment Group) и "Трайв Кепитъл" (Thrive Capital), съобщиха Ройтерс и Блумбърг, позовавайки се на източници.

Потенциалната сделка би оценила компанията на 500 млрд. долара спрямо сегашните около 300 млрд., което подчертава както бързия ръст на приходите и потребителите на "ОупънЕйАй", така и ожесточената конкуренция в сектора на изкуствения интелект за привличане на таланти. Ако бъде реализирана, оценката от половин трилион долара ще превърне "ОупънЕйАй" в най-високо оценявания стартъп в света, изпреварвайки "СпейсЕкс" (SpaceX) на Илон Мъск.

По данни на Блумбърг приходите на компанията се очаква да се утроят през 2025 г. до 12,7 млрд. долара, спрямо 3,7 млрд. долара година по-рано. В момента "ОупънЕйАй" има около 700 милиона седмично активни потребители на продуктите от серията "ЧатДжиПиТи" – значителен ръст спрямо около 400 милиона през февруари.

"Софтбанк груп", "Драгънир Инвестмънт Груп" и "Трайв Кепитъл" са вече сред инвеститорите в компанията, но засега не са отговорили на запитвания за коментар на медиите. Според източници преговорите са в ранен етап и размерът на сделката може да се промени.

Вторичната продажба на акции би допълнила участието на "Софтбанк" в ръководения първичен кръг на финансиране на "ОупънЕйАй" на стойност 40 млрд. долара. Компанията, подкрепяна от "Майкрософт" (Microsoft), е един от водещите играчи в бързоразвиващата се индустрия на изкуствения интелект.

/БП/

Свързани новини

06.08.2025 16:17

"ОупънЕйАй" обмисля частична продажба на акции, която би оценила компанията на 500 млрд. долара, пише Ройтерс

Разработчикът на "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) – компанията "ОупънЕйАй" (OpenAI) – води предварителни разговори за частична продажба на акции, която би дала възможност на служители и бивши кадри да осребрят част от притежанията си, съобщи Ройтерс, като се
05.08.2025 20:01

Американска агенция включи "ЧатДжиПиТи", "Джемини" и "Клод" в списък с доставчици на изкуствен интелект за администрацията в САЩ

Езиковите модели "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) на компанията "ОупънЕйАй" (OpenAI), "Джемини" (Gemini) на "Гугъл" (Google) и "Клод" (Claude) на "Антропик" (Anthropic) са добавени към списък с одобрени доставчици на изкуствен интелект (ИИ) за американската
22.07.2025 10:44

Модели с изкуствен интелект спечелиха златни медали на Международна олимпиада по математика

Компаниите „Гугъл“ и „ОупънЕйАй“ (OpenAI) на холдинга „Алфабет“ съобщиха, че за пръв път техни модели с изкуствен интелект (ИИ) са спечелили златни медали на  Международна олимпиада по математика (IMO)  за гимназисти, съобщи Ройтерс. Това е сигнал
20.06.2025 16:03

"СофтБанк Груп" планира изграждане на огромен център за изкуствен интелект за 1 трилион долара в щата Аризона, според източници на "Блумбърг нюз"

Японският инвестиционен и технологичен гигант "СофтБанк Груп" (SoftBank Group) може да изгради индустриален комплекс в щата Аризона в САЩ, на стойност 1 трилион долара, който ще произвежда роботи с изкуствен интелект. Това предвижда Масайоши Сон,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:12 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация