Мъж е с тежки наранявания, след като е прегазен от свой съсед в Сливен

Млад мъж е в реанимацията на сливенската болница с тежки наранявания, след като е бил прегазен от свой съсед. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Сливен. Извършителят е задържан.

Инцидентът е станал около 22:00 часа на 14 август (четвъртък) в квартал „Даме Груев“ в Сливен.

Пострадалият е бил блъснат от лек автомобил тип ван на ул. „Дели Ради“. По данни на очевидци колата първоначално се е отдалечила, след което се е върнала и го е прегазила повторно.

По случая Окръжната прокуратура в Сливен е образувала досъдебно производство.