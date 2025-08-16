Подробно търсене

Мъж е с тежки наранявания, след като е прегазен от свой съсед в Сливен

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Мъж е с тежки наранявания, след като е прегазен от свой съсед в Сливен
Мъж е с тежки наранявания, след като е прегазен от свой съсед в Сливен
Снимка: Милена Стойкова/БТА (Архив)
Сливен,  
16.08.2025 15:56
 (БТА)

Млад мъж е в реанимацията на сливенската болница с тежки наранявания, след като е бил прегазен от свой съсед. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Сливен. Извършителят е задържан.

Инцидентът е станал около 22:00 часа на 14 август (четвъртък) в квартал „Даме Груев“ в Сливен. 

Пострадалият е бил блъснат от лек автомобил тип ван на ул. „Дели Ради“. По данни на очевидци колата първоначално се е отдалечила, след което се е върнала и го е прегазила повторно.

По случая Окръжната прокуратура в Сливен е образувала досъдебно производство.

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:10 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация