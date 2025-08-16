Билетите за феновете на Левски за гостуването на Ботев Враца ще се продават в деня на мача

Ръководството на Левски съобщи, че билетите за феновете на „сините“ за гостуването на Ботев Враца ще се продават само в деня на мача на касата пред сектор „Гости“. Срещата е на 17 август, неделя, от 21:15 часа.

„Левскари,

Билетите за двубоя от 5-ия кръг на Първа лига срещу „Ботев“ (Враца) ще се продават само в деня на мача от 19:15 часа на касата пред Сектор „Гости“ на стадион „Христо Ботев“ във Враца. Цената е 10 лева.

Срещата е на 17 август, неделя, от 21:15 часа“, съобщиха от Левски.