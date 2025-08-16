Подробно търсене

Движението при 51 км на АМ „Хемус“ в Софийска област е в една лента заради катастрофирал автомобил

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Движението при 51 км на АМ „Хемус“ в Софийска област е в една лента заради катастрофирал автомобил
Движението при 51 км на АМ „Хемус“ в Софийска област е в една лента заради катастрофирал автомобил
Снимка: Владимир Шоков/БТА, Архив
София област,  
16.08.2025 15:38
 (БТА)

Движението при км 51 на автомагистрала (АМ) „Хемус” в посока Варна се осъществява в изпреварващата лента поради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструтура“ (АПИ). 

Трафикът се регулира от „Пътна полиция”.

За БТА от пресцентъра на МВР-София съобщиха, че на мястото е катастрофирал автомобил. При инцидента няма пострадали. 

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:09 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация