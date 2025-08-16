Движението при 51 км на АМ „Хемус“ в Софийска област е в една лента заради катастрофирал автомобил

site.btaДвижението при 51 км на АМ „Хемус“ в Софийска област е в една лента заради катастрофирал автомобил
Движението при км 51 на автомагистрала (АМ) „Хемус” в посока Варна се осъществява в изпреварващата лента поради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструтура“ (АПИ).
Трафикът се регулира от „Пътна полиция”.
За БТА от пресцентъра на МВР-София съобщиха, че на мястото е катастрофирал автомобил. При инцидента няма пострадали.
/БИ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина