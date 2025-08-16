Привличането на нов защитник ще ускори напредъка на Ливърпул, заяви Върджил ван Дайк

Привличането на нов защитник ще ускори напредъка в играта на английския футболен клуб Ливърпул, заяви капитанът на мърсисайдци Върджил ван Дайк след победата с 4:2 срещу Борнемут в петък. Часове по-рано "червените" подписаха с 18-годишния Джовани Леони от Парма за шест сезона.

Продължителността на договора на Леони сочи, че Ливърпул най-вероятно няма да залага много на него в първата му година заради липсата на опит във Висшата лига. През лятото клубът опита да привлече Марк Геи от Кристъл Палас, но двете страни не стигнаха до споразумение за цената.

Ливърпул вече изигра два официални мача през новия сезон - срещу Палас и Борнемут, които вкараха четири гола на шампионите.

"Защитата ни се представи по-добре във втория двубой, но имаме още много работа. Мениджърът ни вече каза, че ще трябва време. На десния бек е Жереми Фримпонг, който пристига от Бундеслигата и е само на 24. Той тепърва ще трябва да свиква с нашия стил на игра. От другата страна дойде Милош Керкез, който е млад, нахъсан и много енергичен. Той също трябва да свиква с нашия стил", каза Ван Дайк, цитиран от ДПА.

"Разбира се, че ще трябва време, това е напълно нормално. Днес (в петък - б.пр.) обаче бяхме и без "шестицата" ни Райън Гравенберх, който бе наказан. Ще продължаваме да работим и целта е сухи мрежи. Получихме два гола при преливане в защита и ще трябва да се съсредоточим върху това", каза още той.

Въпреки проблемите в защита, Ливърпул вкара цели шест гола до момента, два от които на новото попълнение Юго Екитике. Френският нападател откри головата си сметка на "Анфилд" в петък вечер, а преди това се разписа и за Къмюнити Шийлд срещу Палас. Победният гол обаче бе на Федерико Киеза, който бе контузен дълго време през миналия сезон.

"Радвам се за Юго, защото вкара два гола в два мача. Хубаво е, че го направи още в дебютния му във Висшата лига и се надявам да последват още много. Той се приспособи бързо към отбора. Позицията нападател е специфична, защото като вкарваш всичко е дъги и слънце, а ако не го правиш, нещата са точно на другия полюс", продължи нидерландецът.

"Той просто трябва да продължава да работи упорито, да вкарва и да дава асистенции. Разбира се, трябва и да помага в защита. Ще видим докъде ще стигне", добави Ван Дайк.

"Радвам и за Феде. Той е страхотно момче и полага много усилия. През миналия сезон нямаше късмет с контузиите, но никога не е губил нашата подкрепа. Феновете също го обичат и представяне като това срещу Борнемут е точно това, което всички искат да виждат", завърши Ван Дайк.