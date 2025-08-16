Българската футболна националка Катерина-Мария Равначка ще продължи кариерата си в италианския отбор Фрийдъм (Кунео)

Една от най-перспективните български футболистки Катерина-Мария Равначка ще продължи кариерата си в италианския втородивизионен отбор Фрийдъм (Кунео), съобщи официалната страница на клуба. Тя е подписала договор със "сините" и днес беше представена пред обществеността.

Талантливата българска нападателка, родена през 2008 година, започва да играе с момчета в детско-юношеския футбол, след което продължава футболната си кариера с женския отбор на ФК Спортика Благоевград и Пирин Благоевград. По време на спортното си развитие тя играе за стабилните клубове Локомотив Стара Загора и Лудогорец Разград. Въпреки младата си възраст, Катерина вече е част от националния отбор на България при жените, където показва много сериозни качества. Сега тя прави голяма крачка напред в италианската Серия Б с Фрийдъм ФК.

Българката тренира от повече от три седмици под ръководството на наставника Емануеле ди Мартино и взе участие в приятелския мач срещу Дженоа в Рокавионе снощи, завършил 2:2.

Фрийдъм ФК (Кунео) завърши през миналата година на 11-о място във второто ниво на италианския футбол при дамите, а новото първенство за тях започва на 7-и септември с гостуване на Чезене.