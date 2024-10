Групата "Сизър систърс" се събира отново за юбилейно турне след 12-годишна пауза

Групата "Сизър систърс" се събира отново след повече от десетилетие без съвместни турнета, за да изнесе концерти във Великобритания и Ирландия, предаде ДПА.

Американската поп рок банда, известна със синглите I Can't Decide, I Don't Feel Like Dancin' и Take Your Mama, обяви, че излиза в безсрочна почивка от 2012 г.

Първоначално групата е ръководена от Джейк Шиърс и Ана Матроник, чието истинско име е Ана Линч. Тази година нюйоркската формация отбелязва 20-годишнината от излизането на едноименния албум Scissor Sisters, който е един от най-продаваните дебютни продукции във Великобритания.

Шиърс, мултиинструменталистът Скот "Бейбидеди" Хофман и китаристът Дел Маркис са потвърдили участието си в новия състав на групата, който ще направи турне във Великобритания и Ирландия през май следващата година. Планирани са десет концерта.

Матроник е "решила да не се присъединява към турнето, тъй като има други проекти, върху които се фокусира в момента", съобщиха от групата. Друг певец ще бъде обявен на по-късен етап, отбелязва ДПА.

"Изкарахме много време в колективно обмисляне на това какво можем да добавим към нашето шоу, което по никакъв начин не е "заместител" на Ана“, казва Маркис. "Тя е част от духа на тази група и ние искаме да я уважим".

През 2005 г. групата спечели три награди БРИТ, включително за най-добра международна група, най-добър международен пробив и най-добър албум за Scissor Sisters.

Концертите на формацията догодина започват на 16 май от Нотингам, след което се отправят към Глазгоу на 17 май, Борнмът - на 19 май ,Кардиф - на 20 май, Манчестър - на 21 май. Другите спирки включват Лондон на 23 май, Лийдс на 24 май, в Бирмингам на 25 май и Белфаст на 27 май. "Сизър систърс" ще има и един концерт в Дъблин - на 28 май.

Билетите ще бъдат в пуснати продажба от 8 ноември, отбелязва ДПА.