Излезе най-новият албум Cowboy Carter на Бионсе

Осмият студиен албум на Бионсе Act ll: Cowboy Carter стана достъпен в полунощ в петък, съобщи Франс прес.

Второто издание от трилогията Renaissance е посветен на тексаските корени на певицата и включва 27 парчета - кънтри, денс, соул и хип-хоп. Обявяването му като кънтри албум - жанр, който е много популярен в САЩ, но свързван предимно с бели музиканти, предизвика голям фурор по целия свят.

Бионсе впечатлява с прецизната си хореография, както и с уникалния си стил, съчетаващ поп, R'n'B и хип-хоп. Известна е с много хитове от Crazy In Love до Formation. Осмият й студиен албум Cowboy Carter е лична ода за кънтри музиката. Той включва кавъри на These Boots Are Made For Walking на Нанси Синатра, класиката Jolene на кънтри звездата Доли Партън, както и Blackbird на Пол Маккартни. Това е песен от 60-те години на миналия век за девет чернокожи тийнейджъри, които стават икони на движението за граждански права, като влизат в изцяло бяла гимназия в епохата на сегрегация в американския Юг.

Бионсе разчупва стереотипите в кънтри жанра, като преплита хип-хопа и хаус в парчето Sweet Honey Buckiin, напомнящо първата част на трилогията Renaissance, която възхвалява афроамериканското влияние в електро музиката.

Първият сингъл от албума Texas Hold 'Em е с участието на блус певицата Рианън Гидънс, която предава афро-американските корени на кънтри музиката както на банджо, така и на виола. В края на февруари Бионсе стана първата чернокожа певица, оглавила класациите за кънтри с него.

В британския вестник "Гардиън" Рианън Гидънс осъди "хората, които се опитват да запазят носталгията по една чисто бяла традиция (на кънтри музиката), която никога не е съществувала".

Успехът на Texas Hold 'Em и на другия сингъл 16 Carriages обаче обнадежди чернокожите кънтри изпълнители и те да получат признание.

Според историците банджото, оригиналният инструмент на кънтри музиката, води началото си от Карибите през XVII в., на който свирят чернокожи роби, депортирани от Африка в Америка. Пренесено в източната част на Съединените щати, банджото е възприето от бялото население в Апалачите през следващите векове.

Бионсе също стана жертва на расизъм през 2016 г., след като изпълни кънтри песента си Daddy Lessons на наградите на асоциацията в този музикален жанр.

"Критиката, насочена към мен, когато за пръв път навлязох в (кънтри музиката), ме принуди да надхвърля собствените си граници", написа тя неотдавна в Инстаграм. Новият албум "е резултат от предизвикателствата, които си поставих, и от времето, което отделих за променянето и смесването на жанрове за тази творба".