Река Нил "потече" отново край египетските пирамиди в третото издание на изложбата "Завинаги е сега"

Египетските пирамиди в Гиза се превърнаха във вдъхновение, участник и фон на изложбата "Завинаги е сега" за трета поредна година. Четиринадесет творци представят идеите си за връзката между миналото, настоящето и бъдещето чрез единственото оцеляло от седемте чудеса на древността.

Инсталацията от стомана и стъкло "Хоризонт" (Horizon) на гръцкия артист Костас Варотсос по удивителен начин създава илюзията, че река Нил отново минава до пирамидите, както е било в древността. Геометрията на кръга символизира небесния купол и цикъла на живота.

"Както горе, така долу" (As Above, So Below) на египтянина Мохамед Банауи пресъздава древноегипетското разбиране, че материалният свят е отражение на свят, който съществува в друго измерение. Авторът интегрира 42-те изповедни отрицания на богинята на правосъдието Маат, пред чийто съд хората се изправят след смъртта, за да преминат към вечния живот. Сред тези отрицания са "не съм крал", "не съм лъгал", "не съм убивал мъж или жена", "не съм натъжавал друг човек", "не съм замърсявал водата", "не съм повредил зърно".

Саудитският творец Рашед ал Шашай изгражда "Полупрозрачна пирамида" (Translucent Pyramid) от дървени щайги, в каквито в Египет събират плодове и зеленчуци. Авторът разглежда взаимовръзката между традицията и иновациите. "Камерата" във вътрешността на пирамидата е боядисана в ярко розово, за да покаже жизнерадостния характер на египтяните.

В стъкления обеликс "Ра" (Ra) на нидерландката Сабин Марселис се виждат мистични отражения на пирамидите и заобикалящия ги свят.

Бразилецът "Артур Лешер" построява "Наблюдателница Мета Оико" (Observatory Meta Oiko) с "различна гледна точка" към грандиозните древни структури.

Френският концептуален артист Стефан Брюе създава обърнат златен триъгълник, който сякаш се носи във въздуха и "играе" с пирамидите и със светлината. Инсталацията "Храм" (Temple) е изработена от неръждаема стомана със златно покритие, магнити, NFC чип, изкуствен интелект.

На платото в Гиза са още "Огледален портал" (Mirror Gate) на аржентинката Пилар Зета, "Съкровища" (Treasures) на Аза ал Кубаиси от Обединените арабски емирства (ОАЕ), "Действителността е вечна" (Reality Is Timeless) на бахрейнския творец Рашид ал Халифа, "Храмът призрак" на египетско-британския артист Сам Шенди, "Отвътре навън Гиза" на френския фотограф Джей Ар (JR), който участва за трети път.

Изложбата е организирана от "Арт д'Ижипт" под патронажа на министерствата на туризма и паметниците на културата, на външните работи, на културата, както и на Египетската национална комисия за ЮНЕСКО.