Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Университетът Izmir Kâtip Celebi ще подпишат споразумение за сътрудничество

Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Университетът Izmir Kâtip Celebi University, Измир, Турция, ще подпишат споразумение за сътрудничество в областта на математиката и информатиката. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

Подписването на рамково и "Еразъм+" споразумение бе инициирано след визита на турските колеги от Izmir Kâtip Celebi University в Софийския университет по покана на Факултета по математика и информатика (ФМИ), поясняват от СУ.

На 17 октомври 2023 г. в Ректората се състоя среща между турските колеги от отдел "Международно сътрудничество", отдел "Финанси", отдел "Връзки с обществеността", отдел "Социални и културни дейности" със секретаря на университета Izmir Kâtip Celebi University, с отдел "Международно сътрудничество", с представители на катедрата "Информационни технологии" от Факултета по математика и информатика, както и от Центъра по технологии на информационното общество (ЦТИО) на СУ.

На 19 октомври във ФМИ на СУ се състоя среща между турските гости, деканското ръководство на ФМИ, екипа на програмата "Еразъм+" за ФМИ, представители на катедрата "Информационни технологии" (ИТ) и катедрата "Обучение по математика и информатика" (ОМИ), ФМИ на СУ, ЦТИО на СУ. На срещата бе представен Центърът за върхови постижения УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-­обществото) и на гостите се предложи възможност за бъдещо сътрудничество в областта на науката.

Целта на визитата бе да бъдат развити научни и образователни връзки, тя е инициирана от катедрата "ИТ" и катедрата "ОМИ", ФМИ на СУ, които работят с колеги от Izmir Kâtip Celebi University по международен "Еразъм+" проект "Multicultural Classrooms: Inclusive Learning and Teaching in Classrooms", "Erasmus+ Cooperation Partnerships in Higher Education” (2022-1-TR01-KA220-HED-000085687). ЦТИО на СУ и катедрата "ИТ" имат 15-годишно партньорство с екипи под ръководството на д-р Емин Бакай (университета Izmir Kâtip Celebi University) в редица международни проекти, като GINCO, CATCH21, MultiClass и други.

Споразумението предвижда обмен на студенти, преподаватели и изследователи между двата университета, както общи научни инициативи и участия в конференции.