Postmodern Jukebox изправи на крака публиката в зала 1 на НДК

Postmodern Jukebox (PMJ) изправи на крака публиката в зала 1 на НДК. Европейската част от турнето на американската формация на Скот Брадли приключи в София на 19 октомври, с много аплодисменти, скандирания We love you (Обичаме ви) и танцуващи зрители.

Десет хиляди часа на сцената, 1000 шоута по целия свят, 10 години турнета, една мисия – да създаваме света на вечното забавление. Това музикантите написаха във Фейсбук секунди след концерта в България.

По думите им турнето, наречено Life In The Past Lane Tour, е празненство на най-великите музикални жанрове на 20-и век, представени в разпознаваеми съвременни хитове, но пипнати с елегантната „винтидж” патина на Postmodern Jukebox.

Гласовитите вокалисти Суит Мег, Тия Симон и Лаванс Коли направиха своеобразна музикална разходка из хитовете от 70-те години до наши дни. Звучаха Running Up That Hill на Кейт Буш, I’m Not The Only One на Сам Смит, Wannabe на Spice Girls, Nothing Else Matters на Metallica, My Heart Will Go On на Селин Дион, както и теми от „Хари Потър“ и Careless Whisper на Джордж Майкъл.

Специална изява имаше Джак Амблин, който се появи на сцената с инструмент, наподобяващ дървена кутия. След като колегите му обясниха, че той е и „страхотен вокалист“, Амблин изпя Umbrella на Риана.

Както на всеки концерт на PMJ, и този път те насърчаваха публиката да снима и качва видео и снимки в социалните мрежи, за да може музиката им да стига до колкото се може по-голяма аудитория.

След края на шоуто Суит Мег и Тия Симон, както и част от бенда, останаха на сцената, за да се снимат с почитатели.

„Историята на Postmodern Jukebox е като на кино. Зашеметяващ успех от първия запис през 2012 г. в малкия апартамент на техния създател и ментор Скот Брадли, пуснат в YouTube, стига до над един милиард гледания към днешна дата, с над 5,8 милиона последователи, над 3 млн. фенове във Фейсбук и близо един милион в Спотифай. Хиляди напълно разпродадени зали и главоломно растящ брой фенове по цял свят, показват, че идеята да събереш в непрекъснато обновяваща се формация над 100 талантливи вокалисти, инструменталисти и танцьори, е напълно успешна", коментират от BG Sound Stage“.

