„Ню Йорк войсес“, Кристиан Александров и Шанън Гейе ще излязат тази вечер на сцената на „Банско джаз фестивал“, съобщиха организаторите от Асоциация „Фестивалите в България“.

Квартетът „Ню Йорк войсес“ е в състав Дармън Мийдър – тенор, Питър Елдридж – тенор и сопраните на Лорън Кинан и Ким Назариън. В продължение на три десетилетия усъвършенстват изкуството да превръщат четири гласа в пълноценен инструментален оркестър, допълват организаторите. Най-отличителната черта на формацията е паралелната им ангажираност към сцената и към педагогиката. Чрез своя Vocal Jazz Camp и университетски практики, те подготвят нови поколения джаз вокалисти, развивайки и солови кариери.

На прага на четвъртото си десетилетие квартетът продължава да еволюира, като остава верни на основната си мисия: да доказва, че човешкият глас остава най-гъвкавият и изразителен инструмент в джаза.

На голямата сцена на фестивала тази вечер излизат и Кристиан Александров (клавишни) и Шанън Гайе (вокал, перкусии). Започвайки своя път от музикалните среди на София, Кристиан Александров се издига до световнопризнат джаз артист. От 1995 г., когато се установява в Канада, той се утвърждава като авторитетен пианист, композитор и продуцент. Списъкът с неговите сътрудничества включва имена като Ранди Брекър, Кей Ди Ланг и Ален Карон, като паралелно е работи с тромпетиста Йенс Линдеман.

Шанън Гайе привлича вниманието като един от най-характерните вокални таланти в Канада. Певица, текстописец и перкусионист, тя е изградила уникален стил, който съчетава автентичен соул със съвременни ритъм енд блус и хип-хоп елементи, казват организаторите на фестивала в Банско. Шестте ѝ самостоятелни албума демонстрират рядко срещана лирична дълбочина, като някои от нейните композиции са намерили място във филмови и телевизионни продукции в Северна Америка и Великобритания, допълват те.

На "Банско джаз фестивал" Кристиан Александров и Шанън Гайе ще представят нова продукция, резултат от тяхното десетилетно творческо партньорство. Изпълнението им обещава да бъде едновременно завръщане в родината за Кристиан и откровение за българската публика – пример как музикалните корени могат да обхващат континенти, запазвайки своята същност.

Концертите на голямата сцена на фестивала започват от 20:30 часа. От 19:00 часа е началото на концерт на „световната сцена“ в парка в Банско, на която тази вечер Durty Purchase отбелязват 30-годишнината от създаването си.

„Банско джаз фестивал“ се организира от Община Банско и Асоциация „Фестивалите в България“. БТА е медиен партньор на фестивала.