Цигулка, изкована от желязо в рамките на джаз фестивала в Банско, ще бъде продадена на благотворителен търг

Цигулка, изкована от желязо, ще бъде продадена на благотворителен търг. От началото на джаз фестивала в Банско, в рамките на Улицата на занаятите в Банско, група ковачи работиха върху артистичния проект, първоначално с идеята той да бъде част от по-мащабна идея – всяка година да изработват по един музикален инструмент от ковано желязо, с което да бъде направена алея на джаза, разказа за БТА ковачът от Банско Радослав Сарафов.

Майсторите обаче вземат решението скулптурата от ковано желязо да бъде обявена на днес търг, а събраните средства да бъдат дарени на Фондация „Банско за теб“.

Цигулката беше изработена пред погледите на жители и гости на Банско. В продължение на няколко вечери майсторите работиха в изнесена ковачница на площадното пространство при Туристическия информационен център в планинския град, срещу храм „Света Троица“. Всеки, проявил интерес, можеше да наблюдава процеса по изработване на скулптурата, а по-любопитните деца можеха дори да се включат и да научат малко за майсторството на ковачите.