Петото издание на "Пейка парк фест" ще се проведе тази вечер на крепостта "Кракра"

В Перник днес ще се проведе петото издание на "Пейка парк фест". Фестивалът тази година е част от кандидатурата на града за Европейска младежка столица през 2028 година, съобщи говорителят на общинска администрация Кристиян Петров. Той коментира, че музикалната проява е насочена към младежката аудитория и ще се проведе тази вечер на крепостта "Кракра".

"Вече пет години парк фест "Пейка" се налага като младежката марка на Перник. Фестивалът се надгражда с всяка изминала година, а сега е част от кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица - инициатива, която ръководството на Общината поде. Надяваме се, че през ноември тази година, когато ще бъде обявен победителя, да можем да се поздравим. С това градът ни ще приеме това голямо събитие и ще стане център на младежките дейности", каза Петров.

На сцената на "Пейка парк фест" ще се изявят артисти от Балканите, диктуващи музикалните вкусове на младото поколение. Сред тях са Voyage от Сърбия, "2Бона" от Република Северна Македония, V:rgo и Емил Трф от България, Атанас Колев, I.N.I. и Венци Венц.

Съпътстващ акцент в тазгодишната програма ще е зоната за различни видове активности като спорт и здраве, екология, изкуство, гражданска ангажираност, открити тренировки, въздушна йога, образователни игри, демонстрации по първа долекарска помощ и др. Посетителите ще могат да се срещнат и с популярни лица от интернет пространството.

Създаден през 2021 г., „Пейка“ е символ на споделяне, идеи и общност, а днес вече е и платформа за регионално културно сътрудничество на Балканите.

Петров допълни, че е в подготовка и следващото издание на фестивала догодина, а дотогава градът остава отворен за нови срещи, идеи и младежка енергия.

"Пейка парк фест" се организира от Община Перник, Международен младежки център и Фондация "Култура Перник". Проявата е със свободен вход.