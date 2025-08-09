РЗИ-Ямбол се включва в лятната антиСПИН кампания с изнесени пунктове през август

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ямбол се включва в летния етап на националната антиСПИН кампания, който се организира през месец август. Това съобщават от инспекцията на своята официална страница в интернет. Общо десет са изнесените мероприятия в областта, включени в лятната кампания.

Планираните дейности включват предоставяне на анонимно и доброволно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит B, хепатит C и сифилис, ще бъдат раздавани рекламни, информационни материали и презервативи. Мотото на кампанията е "Предай нататък: лято без риск".

През целия август в лабораторията на РЗИ – Ямбол на ул. „Димитър Благоев“ № 71 ще се извършват безплатно анонимни тестове за ХИВ и сексуално предавани инфекции, с изключение на дните, в които кабинетът ще има изнесени мероприятия.

През следващата седмица на 12 август здравните инспектори ще са Стралджа, от 9:00 до 12:00 часа, пред сградата на общинската администрация, а на 14 август – в ромския квартал в Ямбол, от 10:00 до 12:00 ч., в двора на детска градина „Пролет“. Всички организирани мероприятия до 28 август са обявени на сайта на здравната инспекция.