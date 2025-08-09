Жителите на село Труд подготвят безсрочни протести заради нередовен градски транспорт

Жителите на село Труд подготвят безсрочни протести заради проблема с нередовния градски транспорт, който е основната им връзка с Пловдив. Това съобщиха в официална позиция, изпратена до медиите, от сдружение "Бъдеще за село Труд". В нея се посочва още, че протестите ще се провеждат на Карловско шосе, а до края на месеца ще бъде обявена официална дата за начало на първия от серията безсрочни протести. Организаторите предупреждават, че действията ще ескалират, ако не се предприемат спешни мерки преди началото на новата учебна година.

В момента маршрутната линия между селото и града се движи на големи интервали от по няколко часа, което според местните жители означава, че на практика автобусен транспорт почти няма. Село Труд е сред най-големите в региона – с население от над 5000 хиляди души – и се намира само на няколко минути от Пловдив. От сдружение „Бъдеще за село Труд“ поставят въпроса – от кого точно: транспортната фирма, общината и държавата, очакват висенето с часове по спирките да се счита за нещо нормално, особено при наличието на толкова близка и оживена градска зона, се посочва още в позицията на сдружението.

Към момента жителите разчитат основно на лични автомобили или нерегламентирани превозвачи. По данни на сдружението, ситуацията с нередовните автобуси остава без промяна, въпреки сигналите към държавните институции. Според организацията, липсата на действия от страна на Министерството на транспорта и Община Марица води до институционален застой. Представители на сдружението посочват, че кметът на общината не е предприел стъпки за осигуряване на финансиране на по-качествена транспортна услуга дори краткосрочно, включително и след създаването на експертна комисия към Областната управа.

В подкрепа на исканията на жителите вече е проведена и подписка, в която са се включили хиляди. Подписката е внесена в институциите, но към момента няма конкретни предприети действия. Каузата получава подкрепа и от местния бизнес, който вижда в липсата на редовен транспорт пряка пречка за достъпа на работници и клиенти.

БТА припомня, че през месец октомври миналата година жителите на село Труд излязоха на два протеста в рамките половин месец и затвориха Карловско шосе, за да изразят недоволството си от нередовния градски транспорт.