Копривщица е истински храм на душевността ни, където можем да усетим древната сила на българина, заяви кметът Мария Тороманова

site.btaКопривщица е истински храм на душевността ни, където можем да усетим древната сила на българина, заяви кметът Мария Тороманова
Основните медийни партньори на събитието са Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Преди 60 години за място на първия национален събор в Копривщица са избрани китните поляни, на които се намираме днес в местността Войводенец, отбеляза Тороманова. Тя каза, че идеята за този празник, който да възроди българските песни, танци и обичаи, е на видни и будни интелектуалци като Георги Бояджиев, Филип Кутев, Николай Кауфман и други.
Сред тях е и нашата съгражданка Райна Кацарова, която извършва едно мащабно по рода си дело - в продължение на 25 години обикаля страната, записва, събира и изучава народните песни, музикални инструменти, хората, обичаите традициите и техните носители и приноса, припомни историята кметът на Копривщица. За неуморното ѝ дело и приноса на всички изследователи на фолклора в България, ние дължим дълбока почит и признателност, подчерта Тороманова. Тя призова техният пламък и любовта към българския фолклор да продължат да се предават. Кметът на Копривщица пожела успех и високи отличия на всички участници в националния събор на народното творчество.
/ТНП/
