Николета Василева, София Господинова
Копривщица е истински храм на душевността ни, където можем да усетим древната сила на българина, заяви кметът Мария Тороманова
БТА, Копривщица (9 август 2025) Официално откриване на 13-ото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица. Тазгодишното издание на събора е под патронажа на министър-председателя Росен Желязков. Снимка: Милена Стойкова/БТА (ЛФ)
Копривщица,  
09.08.2025 12:25
 (БТА)
Копривщица е истински храм на българската душевност, където може да почувстваме пулса на времето, да усетим древната сила на българина и да се свържем с корените на нацията ни. Копривщица е място, където историята не само се пази, но и оживява, където минало и настояще се срещат в едно вълшебно съчетание. Това заяви Мария Тороманова, кмет на Копривщица, на откриването на 13-ото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица.
 
На церемонията присъстват още министър-председателят Росен Желязков, министърът на културата Мариан Бачев, областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, заместник-председателят на Българската академия на науките Емануил Мутафов.

Основните медийни партньори на събитието са Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Преди 60 години за място на първия национален събор в Копривщица са избрани китните поляни, на които се намираме днес в местността Войводенец, отбеляза Тороманова. Тя каза, че идеята за този празник, който да възроди българските  песни, танци и обичаи, е на видни и будни интелектуалци като Георги Бояджиев, Филип Кутев, Николай Кауфман и други.

Сред тях е и нашата съгражданка Райна Кацарова, която извършва едно мащабно по рода си дело - в продължение на 25 години обикаля страната, записва, събира и изучава народните песни, музикални инструменти, хората, обичаите традициите и техните носители и приноса, припомни историята кметът на Копривщица. За неуморното ѝ дело и приноса на всички изследователи на фолклора в България, ние дължим дълбока почит и признателност, подчерта Тороманова. Тя призова техният пламък и любовта към българския фолклор да продължат да се предават. Кметът на Копривщица пожела успех и високи отличия на всички участници в националния събор на народното творчество.

/ТНП/

