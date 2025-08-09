Почистване на реката в Троян организират младежите от сдружение „Резиденция Белиш“ на 12 август, съобщи за БТА Марин Марковски, един от участниците в инициативата.

Зоната, която ще бъде обхваната от почистването, се простира между пешеходния мост край Музея на занаятите до моста на бившата полиция. За всички, които имат желание да се включат и да променят градската среда, ще бъдат осигурени необходимите инструменти и пособия.

При предишното почистване, организирано от доброволците през юли, е почистен участък от р. Осъм между пешеходния и Марковския мост, като освен разчистване на битови отпадъци е отстранена и част от избуялата растителност в крайречния парк, разказа Марковски.

Посланието, което младежите искат да отправят към останалите жители на Троян, е, че това е една зона, която може да се превърне в място за пример, каза Марковски. Той припомни, че подобни инициативи има и в други градове като Габрово, Велико Търново, Русе и др. и изрази надежда в един момент местните хора да започнат да припознават инициативата като своя. В доброволческите почиствания се включват предимно семейно хора, които осъзнават, че това което виждат около себе си не е най-доброто както за тях, така и за децата им, каза още той.

Инициативата за почистване р. Бели Осъм в централната градска част на Троян е стъпка в посока популяризиране на крайречния парк като зона, подходяща и за организиране на културни мероприятия, посочи Марковски. На 23 и 24 август на почистеното място сдружение „Резиденция Белиш“ и Фондация „Колективът“ за втора поредна година ще организират „Горе/Долу фест“ с разнообразна културна програма.