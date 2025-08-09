За шести път в троянското село Дълбок дол се организира пленер по керамика „Вода, земя и огън“, съобщи за БТА Цветан Донковски, председател на Дружеството на троянските художници. От 25 август до 1 септември професионални керамици и преподаватели ще творят в дома на Донковски в Дълбок дол.

Сред участниците в пленера са младата преподавателка по керамика в троянското Художествено училище Мария Радоева, Енчо Ганковски, който е сред доайените на местните керамици и художници, Пенка Минчева, която е директор на художествената галерия в Карлово, председателят на Дружеството на плевенските художници Николай Неделчев – Кокала и проф. Анна Цоловска, преподавател към катедра „Визуални изкуства“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Мотото на пленера идва от трите задължителни елемента – вода, земя и огън, необходими, за да се създаде всяко едно керамично произведение, поясни Донковски. Никога обаче той не е имал задължителна тема, всеки е свободен да изрази себе си като артист по най-добрия начин и така, като го усеща вътрешно. Идеята е друга – да се съберат колеги от различни поколения, работещи по различен начин с материала, с различна стилистика, за да обменят опит и идеи, каза още той.

По средата на пленера винаги се прави едно демонстрационно „опалване“ на керамиката в пещ, която се захранва с дърва, припомни Донковски.

По утвърдена през годините традиция произведенията на пленера ще бъдат подредени в изложба, а част от тях ще бъдат дарени на Музея на занаятите в Троян, за да обогатят колекцията му от съвременна керамика.

Пленерът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Троян и частни дарители.