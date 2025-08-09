Пожар е избухнал през нощта във фабрика за пелети в казанлъшкото село Дунавци

Пожар е избухнал във фабрика за пелети в казанлъшкото село Дунавци, съобщи за БТА Михаил Михов, началник на група "Оперативен център" към Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Стара Загора. В момента продължават действията по гасенето, няма пострадали при инцидента.

Сигналът е получен в 4:55 часа тази нощ. На място са се отзовали два екипа от Районната пожарна служба в Казанлък, един пожарен екип от Павел баня и един от Стара Загора, посочи Михов.

В края на м.г. пожар възникна в складово помещение за готова продукция във фабриката, а в края на 2023 г. пожар в работно помещение в завода за пелети унищожи около 500 метра покривна конструкция, два мотокара и дървообработваща машина.