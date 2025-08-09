С атрактивно авиошоу на "Ястребите на Румъния" започна Spice Music Festival 2025 в Бургас

Хиляди зрители изпълниха пристанището в Бургас за началото на седмия поред Spice Music Festival 2025. Пред БТА дългогодишни почитатели на събитието коментираха, че според тях това е може би едно от най-посещаваните издания на фестивала.



Вечерта бе белязана от атрактивно авиошоу на Националния отбор по въздушна акробатика на Румъния - „Ястребите на Румъния“, които демонстрираха висш пилотаж на пет самолета Extra 300 с образуването на различни фигури фигури в небето над Морска гара. Въздушният спектакъл бе поздрав по повод 20-годишнината на Държавно предприятие "Пристанище инфраструктура", на чиято територия всяка година се провежда и Spice Music Festival.

Началото поставиха R.I.O s U-Jean, последвани от LayZee, по-известен като Mr. President, които зарадваха публиката с някои от най-популярните си хитове. Групата Whigfield накара публиката да танцува при изпълнението на най-големите си хитове Saturday Night и Another Day. "Да живеят 90-те и Spice Music", казаха те от сцената и допълниха на раздяла, че не искат да си тръгват от Бургас.

След това на сцената излезе Eagle-Eye Cherry, който започна с характерната за своя стил по-мелодична смесица от соул, поп и рок. След като попита "Как се чувствате, Бургас?", продължи с някои от известните си песни, сред които най-очаквана и разпозната от публиката беше издадената през 1997 г. Save Tonight.



Пред най-голям брой публика се представиха изпълнителите в българския проект Deep Zone 90’s Symphonic Show, както и останалите изпълнители от вечерта - румънската поп звезда Inna, която припомни на публиката своите най-големи хитове като Hot и Sun is Up. Италианският електронен проект на Benassi Bros заедно с певицата Dhany предизвикаха силни емоции с изпълненията на Hit My Heart и Every Single Day.

Още преди първите изпълнители, както и между отделните участници, DJ Nikita поддържаше настроението с хитове от 90-те години. Междувременно фестивалната зона предлагаше на посетителите допълнителни развлечения като игри, атракции и промоции, предоставени от спонсори.



Организаторите спазиха и традицията от последните години, като обявиха датите за следващото издание на фестивала Spice Music Festival, който през 2026 г. ще е на 5 и 6 август.

БТА припомня, че програмата продължава днес, 9 август, с Елена Папаризу, Bomfunk MC’s, Питър Андре, Global Deejays, Outlandish, LOFT, Alcazar и Maxx.