Партитури от филма „Магьосникът от Оз“ и писмо от бившата първа дама Джаки Кенеди ще бъдат продадени на търг

Музикални партитури от филма „Магьосникът от Оз“, писмо от бившата първа дама на САЩ Джаки Кенеди, и празнична картичка от 1980 г. от британското кралско семейство с подпис от кралицата-майка ще бъдат продадени на търг, съобщи Ройтерс.

Организатор на наддаването е къщата за редки ръкописи и автографи „Лайън Харт отографс“.

Две печатни партитури от „Магьосникът от Оз“ (1939 г.) – „Over the Rainbow“ и „If I Only Had a Brain“, ще бъдат предоставени на търга от семейството на актьора Рей Болджър, който играе ролята на Плашилото в класическата продукция. Очакват се цените им да стигнат съответно между 12 000 до 15 000 щатски долара, както и между 6 000 до 8 000 щатски долара.

Търгът, който е най-големият провеждан от „Лайън Харт отографс“ досега, ще се състои на 1 ноември. За продажба ще бъде предложена и ваканционна картичка, издадена от кралското семейство през 1980 г. и подписана от кралицата-майка. На снимката, изобразена на картичката, тя е до дъщерите си - кралица Елизабет Втора и принцеса Маргарет.

Търгът ще включва също и писмо от съпругата на бившия американски президент Джон Ф. Кенеди – Жаклин Кенеди, от 1987 г. То е относно плановете за „Пенсилвания авеню“ и е подписано „С нежност, Джаки“.

Други интересни предмети в колекцията на „Лайън Харт отографс“ са писмо от 1845 г. на италианския композитор Джузепе Верди, в което той обвинява английското сопрано Анна Бишъп в подкупване на неаполитанската преса, писмо от художника импресионист Клод Моне до търговец на произведения на изкуството, както и подписан документ, датиращ отпреди нахлуването на Наполеон Бонапарт в Русия през 1812 г.