Концертът DSL*Dire Straits Legacy представя на живо музиката на британската рок група

Концертът DSL*Dire Straits Legacy ще се състои на 11 март 2024 г. в зала 1 на НДК, съобщават организаторите от „София мюзик ентърпрайсис“ (СМЕ).

Доста години изминаха от двата триумфални концерта на Марк Нопфлър у нас (2008 и 2013 г., организирани от SME), но ето – на 11 март 2024 г. всички ние, многобройните фенове на Dire Straits, ще можем да чуем отново любимите парчета, запазили толкова емоционално място в музикалната ни памет, коментират от СМЕ.

По думите им проектът DSL*Dire Straits Legacy се ражда от любов и уважение към музиката на незабравимата група още през 2013 г., като събира оригинални музиканти от различни фази в кариерата й. „Мотор“ и идеолог е оригиналният кийбордист и най-близък музикален партньор на Нопфлър – Алън Кларк.

„Марк отдавна си тръгна и е фокусиран върху соловите си албуми, ние разбираме и уважаваме това. Но се оказа, че безбройни фенове по целия свят искат да чуят отново тези песни“, казва Кларк.

Музикантите от DSL*Dire Straits Legacy не спират да обикалят света – Северна и Южна Америка, Великобритания и цяла Европа. В програмата им има повече от 60 концерта годишно. „Беше истински шанс, че успяхме да включим и софийската дата", допълват от СМЕ.

В сегашния състав, освен Алън Кларк, са басистът и продуцент Тревър Хорн (Buggles, Yes), ветераните от Dire Straits – Дани Къмингс (барабани), Фил Палмър и Джак Сони (китари), както и може би най-прочутият британски саксофонист Мел Колинс (член на King Crimson, свирил с Нопфлър, Роджър Уотърс, Ерик Клептън. Добавени са и трима италиански топмузиканти, като Марко Кавилия изнася соловокалите в специфичния, леко меланхоличен стил на Марк Нопфлър, коментират от СМЕ.

Материалът на шоуто е фокусиран върху шест платинени албума от каталога на Dire Straits и включва всички класически хитове като Money for Nothing, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life, Brothers in Arms, Tunnel of Love, Private Investigations.

/ДД