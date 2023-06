Били Айлиш и Лени Кравиц са сред звездите на концерт за планетата в Париж

Били Айлиш, Лени Кравиц и Джон Батист са сред звездите на музиката, които ще участват в концерт за планетата в подножието на Айфеловата кула в Париж, предаде Франс прес.

Сред участниците в проявата, която ще се проведе в четвъртък на Марсово поле под егидата на организацията "Глоубъл ситизън", са също певицата Хър (Габриела Уилсън) и Финиъс - брат и сътрудник на Били Айлиш, известен и със самостоятелните си изяви. Звезди като актрисите Диане Крюгер и Мишел Йео ще говорят между изпълненията на певците.

Йео вече каза, че е "щастлива да подкрепи" събитието, "за да можем заедно да призовем за климатична справедливост".

На същото място през 2021 г. "Глоубъл ситизън" организира подобен концерт, събрал куп звезди, сред които Елтън Джон.

Голямата звезда на тазгодишната проява е 21-годишната Били Айлиш. Калифорнийката, която е носителка на седем награди "Грами", е известна с подкрепата си за каузи за опазване на околната среда.

Озаглавено "Power our planet: live in Paris", събитието ще акцентира върху срещата на върха за справяне с климатичните промени, организирана в четвъртък и петък във френската столица по инициатива на президента Макрон.

"Следващото поколение ще наследи планета, опустошена от климатичните промени", казва Лени Кравиц в изявление, направено от "Глоубъл ситизън". "Имаме силата да променим нещата чрез нашите гласове и действия. Трябва да действаме днес, за да спасим утрешния ден", допълва изпълнителят на "Are you gonna go my way".

На концерта се очакват около 20 000 души.



Организирана в партньорство с град Париж и продуциран от "Лайв нейшън" (Live Nation), проявата във френската столица ще се излъчва онлайн в Ютюб, Фейсбук, Инстаграм, Туитър, айХарт рейдио, Епъл Мюзик, Епъл Ти Ви, Ти Ен Ти и други.