Певицата Риана се завърна към музиката с нов сингъл, включен в саундтрака на "Черната пантера: Уаканда завинаги" 

Дългото чакане за почитателите на певицата, актриса, модна икона и бизнесдама Риана приключи. След продължила шест години музикална пауза, през която постигна сериозни успехи в модата и козметиката и роди първото си дете, родената в Барбадос изпълнителка се завърна с нов сингъл. Парчето, озаглавено "Lift Me Up", е включено в саундтрака на най-новия филм "Черната пантера: Уаканда завинаги" от киновселената на "Марвел".

Тридесет и четири годишната Риана пусна новия си сингъл миналия петък, а малко по-късно - и видео към него.

Прочувствената балада "Lift Me Up" е заглавната песен в саундтрака на "Черната пантера: Уаканда завинаги" и отдава почит към живота и наследството на актьора Чадуик Боузман, който в оригиналния филм от 2018 г. изпълняваше главната роля. Боузман почина през август 2020 г. на 43-годишната битка, след като загуби тайно водената с години битка с рак на дебелото черво.

Песента "Lift Me Up" е плод на съвместното сътрудничества на Риана с нигерийската певица Темс, композитора и носител на "Оскар" композитор Лудвиг Йорансон и режисьора на филма Райън Куглър. Напълно е възможно благодарение на парчето Риана да попадне за първи път в надпреварата за наградите на американската киноакадемия.

Песента "Lift Me Up" е записана в пет държави и е продуцирана от Йорансон.

Парчето "All the Stars" на Кендрик Ламар и Сиза, което беше създадено за първия филм "Черната пантера", получи номинация за най-добра оригинална песен на наградите "Оскар" през 2019 г. Призът в категорията тогава беше спечелен от Лейди Гага за песента "Shallow" от филма "Роди се звезда". Ексцентричната поп звезда, която се изявява успешно и като актриса, отново може да попадне в надпреварата за наградите на американската киноакадемия с парчето "Hold My Hand" от "Топ Гън: Маверик".

"Черната пантера: Уаканда завинаги" ще тръгне по кината на 11 ноември. На места се появиха публикации, че Риана е записала още две песни за филма, едната от които ще звучи по време на финалните надписи.

Последната солова песен "Love on the Brain" на Риана е отпреди шест години. Сингълът е включен в осмия й студиен албум "Anti", излязъл на музикалния пазар през 2016 г.

Запалените фенове на Риана от години очакват нетърпеливо деветия й албум, за който певицата каза, че ще бъде "пропит от реге" . От 2019 г. изпълнителката на хитовете "Umbrella" и "Diamonds" периодично намеква, че албумът е почти готов.

Родената в Барбадос певица през последните години остави музиката настрана, за да се посвети на модата, на чието поприще жъне успехи с марките на луксозния бранд номер едно в света "Ел Ве Ем Аш" (LVMH) и козметиката с марката "Фенти", издигайки се до статута на милиардер.

През май Риана роди първото си дете от приятеля си, рапъра Ейсап Роки.

През ноември миналата година, когато родината й Барбадос стана република, Риана беше обявена за един от националните й герои. Това се случи, след като през 2018 г. изпълнителката беше удостоена с титлата пълномощен посланик на островната държава, натоварен с насърчаването на туризма, образованието и инвестициите.

Риана, родена Робин Риана Фенти, прави мълниеносен пробив на световната музикална сцена през 2003 г. Певицата успява да канализира успехите си в огромна модна империя, а предприемаческият й талант я катапултира сред супербогаташите. Понастоящем приходите на Риана засенчват тези на суперзвезди от ранга на Мадона и Бионсе.

Колкото до музикалното й завръщане, през септември беше оповестено, че певицата ще бъде водещ изпълнител на шоуто между полувремената на Супербоул в Аризона на 12 февруари 2023 г. Финалът на шампионата по американски футбол е най-гледаното годишно събитие по телевизията в САЩ.

Риана загатна, че песента й "Lift Me Up" бележи началото на една изцяло нова ера. Какво е имала предвид певицата предстои да разберем.