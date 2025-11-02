Писателят Марко Ганчев е носител на Голямата специална награда на Портал Култура (ПК). Той получава отличието заради „неговия безспорен принос в българската литература като поет и преводач и заради безкомпромисното отстояване на истината в трудни времена“. За дванадесети път ПК връчи своите Годишни награди за литература и хуманитаристика в Деня на народните будители, съобщават от екипа на организаторите.

Те посочват, че в категорията „Проза“ Първа награда получи Пламен Антов за сборника с разкази „Нагоре по реката назад“ („Жанет 45“, 2024 г.) заради „майсторството, с което превръща пътуванията в пространството и във времето в художествено преживяване“.

Втората награда в категория „Проза“ бе присъдена на Георги Б. Геров за романа „Отвъд спирка „Съвършена“ („Жанет 45“, 2024 г.) заради „разказваческото му умение да облече в думи вечните теми за самотата и любовта“.

В категория „Хуманитаристика“ Първа награда получи Виолета Дечева за монографията „Властта на театъра. За пренасочването на националната идентичност“ (НБУ, 2024 г.) заради „проницателното описание на процесите в българския театър и на създаването на националните митове“.

Втората награда спечели Кирил Карталов за книгата „Цветята на нациите. Пилигрими по Камино де Сантяго“ („Сиела“ 2024 г.) заради „изследователското умение, с което анализира географията на спасението и пилигримството в Европа“.

В рамките на награждаването бяха връчени още специални награди, посочват организаторите от ПК.

Специалната награда на Портал Култура получи преводачката Анна Златкова заради „нейните преводи от испански език, които обогатиха българската култура с творби на Хорхе Луис Борхес, Октавио Пас, св. Тереза Авилска и св. Игнаций Лойола“.

Специална награда на Фондация „Комунитас“ беше връчена на художника Ясен Гюзелев заради „изключителния му принос в оформлението на книгата и неговите шедьоври на илюстрацията като „Алиса в страната на чудесата“, „Дон Кихот“ или „Оливър Туист“.

Специалната награда на Фондация „Комунитас“ за принос към гражданското общество бе присъдена на Крум Зарков заради „гражданската му доблест във време на решаващ за страната ни избор“.

Наградата за добродеяние бе дадена на отец Григорий Иванов заради „неуморната му дейност в помощ на бедните и изоставените, следвайки примера на своя баща отец Иван Иванов, основател на домовете в Нови Хан и Якимово“.

