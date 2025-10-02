Азиатските пазари се повишиха след ръстове на Уолстрийт

Азиатските фондови пазари се повишиха в четвъртък, след като на Уолстрийт основните индекси достигнаха нови рекордни стойности въпреки частичното спиране на дейността на правителството на САЩ.

Технологичните акции в региона отчетоха ръст заради очаквания за по-голямо търсене на компютърни чипове във връзка със споразумение между южнокорейски компании и "ОупънЕйАй" (OpenAI).

Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 2,9 на сто до 3555,63 пункта, след като "Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics) и "Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) обявиха споразумение за доставка на чипове памет за центровете за данни "Старгейт" (Stargate) на "ОупънЕйАй". Акциите на "Самсунг Електроникс" поскъпнаха с 4,6 на сто, а на "Ес Кей Хайникс" – с 10,8 на сто. Акциите на тайванския производител Ти Ес Ми Си (TSMC – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) поскъпнаха с 3,3 на сто, което допринесе за ръст от 1,7 на сто на индекса Taiex.

В Япония индексът Nikkei 225 добави 0,3 на сто до 44 675,96 пункта, подкрепен от технологичния сектор. Хонконгският Hang Seng се повиши с 1,3 на сто до 27 206,18 пункта, докато борсите в континентален Китай останаха затворени поради национален празник.

В Австралия индексът S&P/ASX 200 добави 1 на сто към стойността си до 8937,10 пункта, като акциите на златодобивни компании бяха сред водещите. Индийският BSE Sensex добави 0,9 на сто след решението на Резервната банка на Индия да запази основния си лихвен процент непроменен.

Снощи в Ню Йорк индексът S&P 500 нарасна с 0,3 на сто до рекордните 6711,20 пункта. Dow Jones Industrial Average добави 0,1 на сто към стойността си до 46 441,10 пункта, а Nasdaq Composite се покачи с 0,4 на сто до 22 755,16 пункта.

"Пазарите за пореден път доказаха, че не обичат нищо повече от това да превръщат кризата в сцена за по-високи цени", заяви Стивън Инес от "Ес Пи Ай Асет Мениджмънт" (SPI Asset Management) в пазарен коментар.

Според проучването на аналитичната компания "ЕйДиПи Рисърч" (ADP Research) работодателите извън държавната администрация всъщност са съкратили 32 000 работни места повече, отколкото са добавили през септември, като особено силно е това се е наблюдавало в щатите от Средният Запад. Проучването също така ревизира надолу данните си за заетостта през август до загуба на 3000 работни места от предварително отчетения ръст от 54 000.

Обикновено трейдърите на Уолстрийт изчакват по-изчерпателния доклад на правителството на САЩ за заетостта, за да разберат как се развива пазарът на труда. Правителството на САЩ получава данните си от по-голяма извадка от работодатели, отколкото проучването на "ЕйДиПи Рисърч".

Но следващият доклад на Министерството на труда, насрочен за петък, вероятно ще се забави заради спирането на дейността на правителството на САЩ, което започна вчера. От 70-те години на миналия век досега в САЩ вече е имало 21 случая на спиране на дейността, като средно те са приключвали след осем дни по данни на компанията за търговия "Си Ем Си Маркетс" (CMC Markets), цитирани от ДПА.

Надеждата на Уолстрийт е, че пазарът на труда ще продължи да се забавя достатъчно, за да убеди Управлението за федералния резерв да продължи да намалява лихвените проценти, но не с толкова много, че да доведе до рецесия.