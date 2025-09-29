Подробно търсене

Американските власти ще преустановят публикуването на важни статистически данни при евентуален бюджетен блокаж

Бойчо Попов
Снимка: AP/J. Scott Applewhite, архив
Вашингтон ,  
29.09.2025 19:46
 (БТА)

Министерството на труда на САЩ се подготвя за сценарий, при който работата на правителството бъде прекъсната. В публикуван план за действие при извънредни ситуации ведомството посочва, че целта е да се гарантира организирано спиране на програмите и операциите, като същевременно продължат ограничените дейности, разрешени по време на подобно прекъсване, предава Си Ен Би Си. 

Потенциалното спиране ще засегне редица области, но най-съществено влияние се очаква върху публикуването на икономически данни, важни за инвеститорите и за политиката на Управлението за федерален резерв (УФР). Министерството, заедно с Бюрото за трудова статистика, подготвя няколко ключови доклада, включително месечния доклад за заетостта в неселскостопанския сектор.

Според документа всички операции на бюрото ще бъдат преустановени, а планираните икономически данни няма да бъдат публикувани. Сред засегнатите отчети е и месечният доклад за работните места, чиято следваща публикация е предвидена за петък, както и седмичният доклад за първоначалните молби за обезщетения при безработица.

На 15 октомври е планирано публикуването на индекса на потребителските цени – ключов показател за инфлацията и последното отчитане, което ще бъде на разположение на УФР преди заседанието му на 28-29 октомври. Ако работата на правителството бъде прекъсната, и този доклад може да бъде забавен.

В плана се посочва още, че всички дейности по събиране на данни за проучванията на бюрото ще бъдат прекратени. Уебсайтът на ведомството няма да бъде актуализиран и няма да се възстановява в случай на технически проблем.

Обичайно Бюрото за трудова статистика публикува около дузина икономически отчети месечно, включително за цените на вноса и износа, заплатите и други показатели, свързани с потребителите и работниците. 

Съществуват икономически данни от трети страни, които по принцип се считат за не толкова изчерпателни, колкото правителствените данни, но все пак ще бъдат на разположение. Те включват данни за заплатите в частния сектор от консултантската компания "ЕйДиПи Рисърч" (ADP Research) и данни за продажбите на съществуващи жилища от Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти.

Очаква се по-късно днес президентът на САЩ Доналд Тръмп да се срещне в Белия дом с четиримата водещи представители на Конгреса - ден преди крайния срок за постигане на споразумение за финансиране на федералното правителство.

/БП/

