Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.09.2025

Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
19.09.2025 17:28
 (БТА)
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.09866

0.9102

Бразилски реал

BRL

10

3.12598

3.199

Канадски долар

CAD

1

1.20626

0.829009

Швейцарски франк

CHF

1

2.09314

0.477751

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.34203

4.2698

Чешка крона

CZK

100

8.05133

12.4203

Датска крона

DKK

10

2.62053

3.81602

Британска лира

GBP

1

2.24602

0.445232

Хонконгски долар

HKD

10

2.14323

4.66585

Унгарски форинт

HUF

1000

5.00789

199.685

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.00086

9991.41

Израелски шекел

ILS

10

4.98987

2.00406

Индийска рупия

INR

100

1.89033

52.9008

Исландска крона

ISK

100

1.36771

73.1149

Японска йена

JPY

100

1.1254

88.8573

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.19194

838.968

Мексиканско песо

MXN

100

9.04317

11.0581

Малайзийски рингит

MYR

10

3.96134

2.5244

Норвежка крона

NOK

10

1.67588

5.96701

Новозеландски долар

NZD

10

9.76499

1.02407

Филипинско песо

PHP

100

2.91776

34.2729

Полска злота

PLN

10

4.58792

2.17964

Румънска лея

RON

10

3.85385

2.59481

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.7667

5.66027

Сингапурски долар

SGD

1

1.29688

0.771081

Тайландски бат

THB

100

5.2267

19.1325

Турска лира

TRY

100

4.0259

24.8392

Щатски долар

USD

1

1.66652

0.600053

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.58562

10.4323

Злато (в трой унции)

XAU

1

6092.68

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

