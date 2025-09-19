Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.09.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.09.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.09866
|
0.9102
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.12598
|
3.199
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.20626
|
0.829009
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.09314
|
0.477751
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.34203
|
4.2698
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.05133
|
12.4203
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62053
|
3.81602
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.24602
|
0.445232
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.14323
|
4.66585
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.00789
|
199.685
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.00086
|
9991.41
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.98987
|
2.00406
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
1.89033
|
52.9008
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.36771
|
73.1149
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.1254
|
88.8573
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.19194
|
838.968
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.04317
|
11.0581
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.96134
|
2.5244
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.67588
|
5.96701
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
10
|
9.76499
|
1.02407
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
2.91776
|
34.2729
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.58792
|
2.17964
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.85385
|
2.59481
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.7667
|
5.66027
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.29688
|
0.771081
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.2267
|
19.1325
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
4.0259
|
24.8392
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.66652
|
0.600053
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.58562
|
10.4323
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
6092.68
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
