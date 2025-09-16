Законопроект за ратифициране, свързан с плащанията по ПВУ, прие бюджетната комисия

Законопроект за ратифициране на Второто изменение на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Европейската комисия и Република България бе одобрен от Комисията по бюджет и финанси към парламента. Законопроектът, който има отношение относно получаването на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост на България, получи зелена светлина с 14 гласа "за", 2 гласа "против" и един "въздържал се".

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев изложи пред комисията мотивите към законопроекта, внесен от Министерски съвет.

Резултатите, които се очакват да бъдат постигнати с приемането на предложения акт, са поемането на правно задължение за предоставяне на Република България на допълнителен финансов ресурс в общ размер 485 327 545 евро, става известно от мотивите. По този начин определените финансовите права и задължения на страните с цел създаване на нормативна рамка за гарантиране на ефективното изпълнение на предвидените реформи и инвестиции от България ще бъдат приложими за допълнително предоставения ресурс.

Чрез посоченото безвъзмездната подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост, предоставяна от Европейският съюз на България, възлиза общо на 6 174 106 145 евро, се посочва в мотивите.

В отговор на въпрос на Мартин Димитров от ПП-ДБ, дали финансовото министерство е планирало прихода от второто и третото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост за тази година, Методиев отвърна, че очакванията са приходът да бъде в рамките на настоящата календарна година. По думите на зам.-министъра на финансите, второто плащане е входирано към Европейската комисия, като паралелно се работи по третото плащане и към настоящия момент от 70 мерки, свързани с отпускането на средствата, страната е изпълнила 65 . "Вървим с доста добри темпове", допълни Методиев.