Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 03.09.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 03.09.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.09736
|
0.911278
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.07762
|
3.24926
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.21639
|
0.822105
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.08644
|
0.479285
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.34884
|
4.25742
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.00061
|
12.499
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.6206
|
3.81592
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.25144
|
0.44416
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.15142
|
4.64809
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.97287
|
201.091
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.02023
|
9801.71
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.98339
|
2.00667
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
1.9066
|
52.4494
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.362
|
73.4214
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.12943
|
88.5402
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.20797
|
827.835
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
8.97285
|
11.1447
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.97018
|
2.51878
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.67165
|
5.98211
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
10
|
9.84957
|
1.01527
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
2.92846
|
34.1476
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.59946
|
2.17417
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.85203
|
2.59603
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.77778
|
5.62499
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.30258
|
0.767707
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.19229
|
19.2593
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
4.07699
|
24.5279
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.67839
|
0.595809
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.52011
|
10.5041
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5958.63
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина