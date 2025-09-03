Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 03.09.2025

Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
03.09.2025 17:51
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.09736

0.911278

Бразилски реал

BRL

10

3.07762

3.24926

Канадски долар

CAD

1

1.21639

0.822105

Швейцарски франк

CHF

1

2.08644

0.479285

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.34884

4.25742

Чешка крона

CZK

100

8.00061

12.499

Датска крона

DKK

10

2.6206

3.81592

Британска лира

GBP

1

2.25144

0.44416

Хонконгски долар

HKD

10

2.15142

4.64809

Унгарски форинт

HUF

1000

4.97287

201.091

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.02023

9801.71

Израелски шекел

ILS

10

4.98339

2.00667

Индийска рупия

INR

100

1.9066

52.4494

Исландска крона

ISK

100

1.362

73.4214

Японска йена

JPY

100

1.12943

88.5402

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.20797

827.835

Мексиканско песо

MXN

100

8.97285

11.1447

Малайзийски рингит

MYR

10

3.97018

2.51878

Норвежка крона

NOK

10

1.67165

5.98211

Новозеландски долар

NZD

10

9.84957

1.01527

Филипинско песо

PHP

100

2.92846

34.1476

Полска злота

PLN

10

4.59946

2.17417

Румънска лея

RON

10

3.85203

2.59603

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.77778

5.62499

Сингапурски долар

SGD

1

1.30258

0.767707

Тайландски бат

THB

100

5.19229

19.2593

Турска лира

TRY

100

4.07699

24.5279

Щатски долар

USD

1

1.67839

0.595809

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.52011

10.5041

Злато (в трой унции)

XAU

1

5958.63

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

