Над 2000 заразени животни са умъртвени по хуманен начин в четири населени места в Старозагорско

В рамките на повече от месец общо над 2 000 заразени животни са умъртвени по хуманен начин в четири населени места от област Стара Загора - село Шейново село Горно Сахране, село Габарево и село Християново. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Стара Загора.

Данните са били оповестени от д-р Дамян Миков, директор на Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Стара Загора (ОДБХ) по време на заседание на Областната епизоотична комисия, чието свикване се е наложило заради случаите на огнища на шарка по дребни преживни животни в няколко общини в областта. От ОДБХ са посочили още, че собствениците на животновъдните обекти са сигнализирали отговорния орган и са оказали пълно съдействие. ОДБХ апелира всички животновъди да проявяват отговорност и да пазят стадата си, спазвайки стриктно мерките за биосигурност и указанията на компетентния орган.

Актуален е въпросът и с местата за загробване в отделните общини, за което е стартирана съгласувателна процедура за определяне на нови такива, информират от Областната управа на Стара Загора.

По време на заседанието от Областната дирекция (ОД) на МВР - Стара Загора са съобщили, че за последния месец, въпреки засилените мерки, няма установени нарушители, които се занимават с незаконното транспортиране и търговия с животни.

Комисията се обедини около мнението, че обстановката в област Стара Загора е под контрол, благодарение на добрата координация между институциите, посочват от пресцентъра.

Заседанието на Областната епизоотична комисия се е провело под председателството на областния управител д-р Неделчо Маринов и с участието на експерти от ОД на МВР Стара Загора, Сдружение „Зелени Балкани“ – Стара Загора, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“– Стара Загора, Регионална здравна инспекция – Стара Загора, Регионална дирекция по горите – Стара Загора и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора.

БТА припомня, че преди дни областният управител на Стара Загора съобщи, че общо пет огнища на шарка по дребните преживни животни в Павелбанско са унищожени.