Получателите от системата на пътната агенция на допълнителни възнаграждения са определени при спазване на нормативната уредба, посочва министър Иванов 

Изплатените допълнителни възнаграждения на служители в Централната администрация на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното тол управление и цитираната сума от 2,27 млн. лв. е за 174 служители - началници на отдели, началници на сектори, директори от всички звена в структурата на Агенцията и Управителния съвет на АПИ. Това се казва в писмен отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на въпрос на народния представител Ивайло Мирчев (ПГ на ПП-ДБ) за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, отпуснати от ръководството на АПИ.

Министър Иванов посочва в отговора си, че получателите са определени при спазване на нормативната уредба, касаеща възнагражденията на служителите в държавната администрация. Посочената сума е изплатена за срок от 15 месеца - 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г., на основание на съответните разпоредби от Закона за пътищата, Кодекса на труда, Закона за държавния служител, както и от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Нормативната база ясно и точно регламентира предоставянето им и това е валидно за всички работещи в държавната администрация, посочва министърът.

Иванов изтъква, че по информация на АПИ, Агенцията винаги е спазвала законовата уредба и определените лимити за изплащане на допълнителни възнаграждения, регламентирани в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. В Агенцията са приети и вътрешни правила, които определят механизма и критериите за определяне на допълнителни възнаграждения. Допълнителни възнаграждения са изплащани на всички работещи в пътната администрация близо 2200 служители. Структурата на АПИ включва 2412 души, от които реално заети са над 2200.

Министър Иванов напомня в отговора си, че на 13 август 2025 г. е разпоредил проверка на формирането и изплащането на допълнителни възнаграждения на служителите в АПИ за периода от 1 януари 2024 г. до 31 март 2025 г. Одитът се извършва от екип на дирекция "Вътрешен одит" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проверката трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила при формиране и изплащане на допълнителните възнаграждения на служителите в Агенция "Пътна инфраструктура", информира министър Иванов.

"През 2024 г. сте одобрили изплащането на 2 274 654 лв. допълнително възнаграждение за себе си, членовете на УС и директорите на АПИ – за "добре свършена работа", написаха през първата половина на август от Института за пътна безопасност в отворено писмо до председателя на Управителния съвет на АПИ и поискаха от инж. Йордан Вълчев да обясни на какво основание "се възнаграждавате, докато не изпълнявате основните си задължения".

През юни е подаден сигнал във връзка с допълнителни възнаграждения в Агенция "Пътна инфраструктура" и е възложена проверка, съобщиха през първата половина на август за БТА от Софийска градска прокуратура и допълниха, че проверката се извършва от Комисията за противодействие на корупцията, като срокът за приключването ѝ е два месеца.