Изплатените допълнителни възнаграждения на служители в системата на пътната агенция са определени при спазване на ресорната нормативна уредба, посочват от АПИ

Изплатените допълнителни възнаграждения на служители в Централната администрация на Агенция "Пътна инфраструктура", Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление са определени при спазване на нормативната уредба, касаеща възнагражденията на служителите в държавната администрация. Това посочват от Агенцията в прессъобщение във връзка с цитирана от Института за пътна безопасност (ИПБ) сума от 2 274 654 лв. за 174 служители - началници на отдели, началници на сектори, директори от всички звена в структурата на Агенцията и УС на АПИ.

Посочената сума е изплатена за срок от 15 месеца - 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г., информират от Агенцията и напомнят, че в АПИ са приети и вътрешни правила, които определят механизма и критериите за определяне на допълнителни възнаграждения.

"Внушенията, че такива получават само Управителният съвет и ръководните длъжности в администрацията, не отговарят на обективната истина. Такива възнаграждения получават всички служители, включително тези на Националното тол управление, Института по пътища и мостове и областните пътни управления", посочват от АПИ и информират, че структурата на Агенцията е 2412 души, от които реално заети над 2200.

По друга тема, повдигната от Института, от пътната агенцията посочват, че цените за косене на крайпътна растителност са 68,09 лв. за декар - машинно и 80,10 лв. на декар за ръчно косене, а не 10 000 лв. за квадратен метър, както съобщават представители на ИПБ.

През юни е подаден сигнал във връзка с допълнителни възнаграждения в Агенция "Пътна инфраструктура" и е възложена проверка, съобщиха по-рано днес за БТА от Софийска градска прокуратура. Проверката се извършва от Комисията за противодействие на корупцията, като срокът за приключването ѝ е два месеца.