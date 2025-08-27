Българският туристически съюз (БТС) започва от днес поредица от прояви, с които ще отбележи 130 години от началото на организирания туризъм в България. Юбилейните чествания са под патронажа на президента Румен Радев и ще продължат до 31 август в София и на Витоша, като ще съчетаят възпоменателни церемонии, шествия, спортни надпревари и концерти, с участието на обичани български артисти, съобщиха от БТС.

Празникът днес ще започне с тържествено поднасяне на цветя в 17:30 ч. на паметната плоча пред Народния театър "Иван Вазов", откъдето е тръгнал първият организиран поход към Черни връх, а в 18:00 ч. във Военния клуб в София ще се състои официалното откриване на юбилейната програма.

На паметния 27 август на 1895 г. по призива на Алеко Константинов 300 любители на природата изкачват Черни връх. Първооснователите заложиха в туристическото движение непреходни идеи и преди всичко любовта към България - по Вазовия призив новите поколения българи да опознават Родината, напомнят от организацията.

На 30 август честванията ще бъдат в центъра на столицата. В 16:30 ч. ще бъдат поднесени венци пред морената на Народния театър, след което между 17:00 и 18:30 ч. ще се проведе празнично шествие до паметника на Алеко Константинов на бул. "Витоша", водено от духовия оркестър и мажоретен състав на Ботевград. В 18:30 ч., в чест на Щастливеца, ще бъдат поднесени цветя на паметника му. Вечерта ще завърши с голям концерт пред НДК с участието на Деси Добрева и "Диана Експрес".

Кулминацията ще бъде на 31 август. От 7:00 до 9:00 ч. ще стартират традиционните походи към Черни връх от с. Железница, "Златните мостове" и х. "Алеко". В 9:00 ч. ще бъде даден стартът на планинското бягане "Витоша рън 2025" пред НДК, с финал на Черни връх.

От 11:00 ч. при хижа "Алеко" ще отвори щанд на Столична библиотека с "Библиобуса". Първите състезатели от "Витоша рън" ще финишират около 11:15 ч., а в 11:30 ч. ще бъдат поднесени цветя на барелефа на Алеко Константинов на Черни връх. В 12:00 часа ще прозвучат химните на България и на Сдружение "Български туристически съюз", след което ще се състои официалното откриване на Националния туристически събор. В 13:00 ч. ще бъдат наградени заслужили туристи и дружества, както и участници в Националното движение "Покорители на 10-те планински първенци", а в 13:30 ч. ще има концерт на туристически хорове и музикално-артистична програма. Празникът ще завърши в 14:30 ч. със закриване на събора.

Миналата година БТС организира тридневни чествания по повод 129 години организиран туризъм в България.

Сдружение "Български туристически съюз" е най-старата неправителствена организация у нас с богати традиции в областта на туризма, изтъкват от БТС.

Основните приоритети на организацията са спортно-туристически дейности, стопанисване на туристическа база, маркировка на пътеки. В своята дългогодишна история сдружението преминава през различни етапи, за да се превърне днес в модерна, национално представена организация за спортно-туристическа дейност, която се стреми към прилагане на зелени технологии и дигитализация на процесите (БТС и "Йеттел България" дигитализираха Националното движение "Опознай България - 100 национални туристически обекта", подготвя се приложение за планински туризъм с наименование Национален туристически портал).

Към средата на 2025 г. в БТС членуват 150 туристически дружества. Съюзът стопанисва и управлява хижи, заслони, учебни центрове, хотели и други места за настаняване с общо около 10 000 легла, гребна база и ски база, както и благоустроени пещери.