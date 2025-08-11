Подробно търсене

Четири реактора на атомна електроцентрала в Северна Франция спряха работа заради нашествие на медузи

Марин Милков
Снимка: AP/Petr David Josek
Лил,  
11.08.2025 16:03
 (БТА)

Четири блока на атомната електрическа централа "Гравелин" в Северна Франция бяха спрени днес поради "засилено и непредвидимо присъствие на медузи" във водните помпени станции, използвани за охлаждане на реакторите, обяви държавната френска енергийна корпорация Е Де Еф (EDF - Electricité de France), предаде Франс прес.

Първоначално снощи автоматично са преустановили дейност Втори, Трети и Четвърти реактор. Тези автоматични спирания "не са оказали влияние върху безопасността на инсталациите, сигурността на персонала или околната среда", уточнява френската енергийна компания. По същите причини тази сутрин и Шести блок на електроцентралата е преустановил дейност, допълва изданието "Фигаро".

В момента АЕЦ "Гравелин" временно е напълно спряла, тъй като в другите два реактора на централата – Първи и Пети, в момента се извършва планов ремонт.

"Екипите на централата са мобилизирани и в момента извършват необходимата диагностика и интервенции за безопасно рестартиране на производствените блокове", обяви също Е Де Еф.

АЕЦ "Гравелин", разположена в департамента Нор на брега на Северно море, е най-голямата атомна електроцентрала в Западна Европа по брой реактори и производствен капацитет (шест реактора с вода под налягане, всеки от 900 мегавата). Планирано е изграждането на два допълнителни ядрени реактора от ново поколение (EPR2) до 2040 г., всеки с мощност от 1600 мегавата, допълва "Фигаро".

/ЕС/

