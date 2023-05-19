Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.05.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.05.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.205
|
0.829876
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.65207
|
2.73817
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.34191
|
0.745206
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.00845
|
0.497896
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.58141
|
3.87385
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.23022
|
12.1503
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62594
|
3.80816
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.25222
|
0.444006
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.31476
|
4.3201
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.1916
|
192.619
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.21261
|
8246.67
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.97186
|
2.01132
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.1872
|
45.7206
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.29268
|
77.3587
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.30781
|
76.4637
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.36508
|
732.558
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.0248
|
9.758
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.98726
|
2.50799
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.67151
|
5.98261
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.13671
|
0.879732
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.24565
|
30.8105
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.32658
|
2.31129
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.92871
|
2.54536
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.72024
|
5.81314
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34532
|
0.743318
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.26199
|
19.0042
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.13559
|
10.9462
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80961
|
0.552605
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.36485
|
10.6782
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3554.56
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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