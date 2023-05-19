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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.05.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.05.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.05.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
19.05.2023 17:37
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.205

0.829876

Бразилски реал

BRL

10

3.65207

2.73817

Канадски долар

CAD

1

1.34191

0.745206

Швейцарски франк

CHF

1

2.00845

0.497896

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.58141

3.87385

Чешка крона

CZK

100

8.23022

12.1503

Датска крона

DKK

10

2.62594

3.80816

Британска лира

GBP

1

2.25222

0.444006

Хонконгски долар

HKD

10

2.31476

4.3201

Унгарски форинт

HUF

1000

5.1916

192.619

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.21261

8246.67

Израелски шекел

ILS

10

4.97186

2.01132

Индийска рупия

INR

100

2.1872

45.7206

Исландска крона

ISK

100

1.29268

77.3587

Японска йена

JPY

100

1.30781

76.4637

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.36508

732.558

Мексиканско песо

MXN

10

1.0248

9.758

Малайзийски рингит

MYR

10

3.98726

2.50799

Норвежка крона

NOK

10

1.67151

5.98261

Новозеландски долар

NZD

1

1.13671

0.879732

Филипинско песо

PHP

100

3.24565

30.8105

Полска злота

PLN

10

4.32658

2.31129

Румънска лея

RON

10

3.92871

2.54536

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.72024

5.81314

Сингапурски долар

SGD

1

1.34532

0.743318

Тайландски бат

THB

100

5.26199

19.0042

Турска лира

TRY

100

9.13559

10.9462

Щатски долар

USD

1

1.80961

0.552605

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.36485

10.6782

Злато (в трой унции)

XAU

1

3554.56

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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