Швейцарската АББ придоби звеното за силова електроника на „Гамеса Електрик“

Швейцарският индустриален гигант АББ (ABB) обяви днес, че е придобил звеното за силова електроника на „Гамеса Електрик“ (Gamesa Electric) в Испания от производителя на вятърни турбини „Сименс Гамеса“ (Siemens Gamesa) - дъщерно дружество на „Сименс енерджи“ (Siemens Energy), предаде ДПА. Финансовите параметри на сделката не бяха оповестени, но АББ обяви също, че е сключила споразумение за доставки и услуги със „Сименс Гамеса“.

Придобитият от АББ бизнес е генерирал около 145 млн. евро (168,4 млн. долара) приходи за финансовата година, приключила на 30 септември. Сделката добавя към портфолиото на швейцарската компания продукти за преобразуване на енергия, включително конвертори за вятърни турбини с двойно захранвани индукционни генератори, индустриални системи за съхранение на енергия в батерии и соларни инвертори за големи електрически централи.

С тази сделка към АББ преминават около 400 служители в Индия, Китай, САЩ и Австралия, както и два завода за конвертори – в Мадрид и Валенсия. Компанията посочи, че с придобиването увеличава обслужваната си инсталирана база от вятърни конвертори с около 46 гигавата.

Според прогнозите на Международната агенция за енергията (МАЕ - IEA) производството на електроенергия от възобновяеми източници се очаква да нарасне с около 60 на сто - от 9900 тераватчаса (TWh) през 2024 г. до 16 200 тераватчаса през 2030 г., като се очаква възобновяемите енергийни източници да изпреварят въглищата като най-голям световен източник на енергия до края на 2025 г. или средата на 2026 г. Прогнозите са слънчевите фотоволтаични панели да доведат до повече от половината от увеличението, следвани от вятърните с около 30 на сто.

Сделката бе обявена първоначално на 18 декември 2024 г., като тогава АББ договори придобиването на бизнеса със силова електроника на „Гамеса Електрик“. Финансовите параметри не бяха оповестени, а приключването на придобиването бе планирано за втората половина на 2025 г.

Вчера акциите на АББ поевтиняха с 0,87 на сто до 57,22 швейцарски франка на Швейцарската фондова борса.

АББ оперира и в България чрез централен офис в София и клонове в три локации. На сайта на дружеството е посочено, че две от производствените бази на АББ в страната се намират в Петрич – за продукти ниско напрежение, две в Раковски – за продукти ниско и средно напрежение, и една в Пловдив – за измервателни продукти. За компанията работят над 2500 служители в страната ни.