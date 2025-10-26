Мечтата ми за Сливен е да бъде град с богати традиции, но и модерен, и растящ, каза за празника на града кметът Стефан Радев

С тържествени прояви и празнична програма Сливен отбеляза своя празник – Димитровден, посветен на свети великомъченик Димитър Солунски, покровител на града.

Празничният ден започна със света литургия в катедралния храм „Свети Димитър“, възглавена от Сливенския митрополит Арсений. На площад „Хаджи Димитър“ имаше тържествена церемония с ритуал по издигане на националното знаме, знамето на Сливен и на Европейския съюз, благодарствен молебен за здраве и благополучие на гражданите, както и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.

В словото си кметът на община Сливен Стефан Радев подчерта, че денят е повод за гордост и признателност към миналото, но и за вяра в бъдещето на града. „Димитровден ни събира в почит към свети Димитър Солунски, покровителя на нашия любим град, но и с гордостта, че сме сливенци – граждани на град със славна история, богата култура и много успехи,“ каза Радев. Той изрази благодарност към всички, които работят за развитието на Сливен и посочи, че общината ще продължи усилията си за създаване на добри условия за живот, за привличане и задържане на млади хора и за отглеждане на здрави и щастливи деца. „Моята мечта за Сливен е да бъде град с богати традиции, но и модерен, приобщаващ и растящ, град, в който всяко дете и всяка мечта намират своя дом и своя шанс,“ заяви кметът.

Радев благодари на побратимените градове, които споделиха празника – Гера, Печ, Тараклия и Алба Юлия, и съобщи, че в навечерието на Димитровден е подписан договор за побратимяване със сръбския град Ниш, чиято делегация също присъства на тържеството.

В празничното си слово Сливенският митрополит Арсений благослови гражданите и призова за духовно единство и общи усилия за благото на града. „Днес отново почитаме великия Божи угодник св. Димитрий Солунски и молитвено призоваваме Неговото небесно застъпничество за нашия град. Св. Димитрий ни напомня къде трябва да бъдат нашите сърца – в истинската вяра и в служението на доброто,“ каза владиката.

Митрополит Арсений изрази признателност към кмета, областния управител и всички институции в Сливен за доброто сътрудничество с митрополията. „Силата на един град е в единството на църквата, народа и държавата. Само обединени можем да постигнем своите цели и градът ни да бъде желано място за живеене,“ подчерта той.

Празничната програма продължи с концерт на откритата сцена на площад „Хаджи Димитър“, в който участваха Ансамбълът за народни песни и танци – Сливен и ансамбъл „Пирин“ – Благоевград.

Вечерта във фоайето на Драматичния театър „Стефан Киров“ ще бъде открита Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен 2025, а по традиция ще бъде връчена и наградата „Сирак Скитник“. Предстои още концерт на Атанас Колев и група „Молец“ от 19:00 ч. на площада, а в 21:00 ч. ще има заря.

Според информация от отдел „Архиви и справочна“ на БТА Денят на град Сливен се отбелязва от 1992 г. с решение на Общинския съвет от 16 април 1992 г. в деня на църковния празник св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден). Катедралният храм "Свети Димитър Солунски" в града е построен през 1831 г. На Димитровден според народните вярвания започва зимата. През Възраждането в града се е провеждал Сливенският касъм, т.е. Димитровският панаир.